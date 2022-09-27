Devlet korumasında yetişen 958 genç, kamuya atandı

DEVLET korumasında yetişen 958 gencin kamu kurumlarına ataması gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2003-2022 yıllarında toplam 36 bin 940 gencin kamuda istihdamını sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda, noter huzurunda düzenlenen törene, Bakan Derya Yanık'ın yanı sıra ataması yapılan gençler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Yanık, 360 bine yakın öksüz ve yetim çocuğa hizmet sunmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "78 bin 412 çocuğumuz, bakanlığımızın sosyal hizmet ve sosyal yardımlarından yararlanıyor. Gayemiz, çocuklarımızı kendi ayakları üzerinde duracakları zamana kadar geleceğe hazırlamak ve desteklemektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sıklıkla vurguladığı bir husus var; bizim toplum olarak millet olarak en önemli sermayemiz, her zaman insan kaynağımız olmuştur. Toplumlar nitelikli insan kaynağı zenginleştikçe sağlıklı, huzurlu, mutlu ve geleceğe emin adımlarla yürüyen toplumlara dönüşebilirler. Bugüne kadar 18 bin 716 çocuğumuz evlat edinme hizmetinden yararlanmıştır. Bu doğrultuda hükümet olarak en önde gelen gündemlerimiz arasında her zaman nitelikli insan kaynağımıza yani siz gençlere yatırım yapmak yer almıştır" diye konuştu.

'312 GENCİMİZ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA YERLEŞTİ' Bakan Yanık, 2022'de koruma altındaki çocukların üniversite sınavlarında da çok önemli başarı elde ettiğini kaydederek, "312 gencimiz bir yükseköğretim programına yerleşti. Bugün koruma ve bakım altında bulunan toplam 5 bin 241 çocuğumuz en az bir spor branşı ile uğraşıyor. 10 milli, 2 bin 172 lisanslı ve 3 bin 69 lisanssız sporcumuz bulunuyor. Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılar elde ediyor. 2 bin 242 çocuğumuz ise birçok branşta kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunup, çeşitli müzik enstrümanlarını icra ediyorlar. Koruma altındaki gençlerimizi iş ve meslek danışmanlarımızla çalışma hayatına hazırlıyoruz. Çocuklarımızın bakım sonrası hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için 'Yaşam Becerileri', 'Çalışma Hayatı ve Hukuk' gibi destek eğitimleri veriyoruz" dedi.'36 BİN 940 GENCİN İSTİHDAMINI SAĞLADIK'Bakan Yanık, AK Parti hükumetlerinde, 2003-2022 yıllarında toplam 36 bin 940 gencin kamuda istihdamını sağladıklarını dile getirerek, "Yaptığımız düzenlemeyle istihdam hakkı olan çocuklarımızın bu haklarını kısa sürede kaybetmemeleri için başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık. Yerleştirme işlemlerinde, yılda 1 kez yapılan kamu kurumlarına atama programlarını artık yılda 3 kez yapıyoruz. Kariyer yolculuğunu sadece devlet kurumları, devlet işi olarak görmüyoruz. Artık istihdama bakışımız daha stratejik daha dikkatli şekilde şekilleniyor. Gençlerimizin özel sektörde de istihdamını artırmak adına 2018'den itibaren kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalar uygulamaya başladık. Gençlerimizin özel sektörde çalışmaları halinde işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi gibi SGK primlerinin tamamını işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle biz ödüyoruz. Bu özel sektör istihdam teşviki uygulamasıyla bugüne kadar 7 bin 380 gencimizin özel sektörde istihdamını destekledik" diye konuştu.

'BUNDAN SONRA DEVLET SİZE EMANET'

Atama işlemi tamamlandıktan sonra her bir bireyin, ülkenin farklı yerlerinde, farklı kurumlarında iş hayatına başlayacağına dikkat çeken Bakan Yanık, "Dolayısıyla iş hayatına adaptasyon süreci biraz zaman alacak. Bu süreçte birtakım belirsizlikleriniz olabilir, endişeleriniz olabilir. Bu çok normal. Lütfen aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerimizle temasa geçin. Orada sizin için hazırlanan destek programları, eğitim programlarından yararlanın. Aileniz yine sizi de orada bekliyor olacak. Biz bakanlık olarak sizin arkanızdayız. Atama imkanı size bir kolaylık sunuyor. Hayatınızı kazanma endişesi duymayacaksınız ama eğitiminizi devam ettirmek, yeteneklerinizi geliştirmek açısından bu zenginliği heba etmemelisiniz. Birer kamu görevlisi olarak atanacağınız kurumlarınızın ve görev yerlerinizin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Size emanet edilen görevi en iyi yerine getireceğinizden en ufak bir şüphemiz yok. Bugüne kadar siz devlete emanettiniz artık devlet size emanet" dedi.Bakan Yanık'ın konuşmasının ardından devlet korumasında yetişen 958 gencin ataması, noter huzurunda gerçekleştirildi.