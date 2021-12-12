Devlet Korumasında Yetişen 985 Genç Kamuda İstihdam Edilecek - Son Dakika
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Devlet Korumasında Yetişen 985 Genç Kamuda İstihdam Edilecek

12.12.2021 22:14
Devlet Korumasında Yetişen 985 Genç Kamuda İstihdam Edilecek

Bakanlığımızın kuruluşlarında yetişen 985 genç kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacakAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 genç, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

Bakanlığımızın kuruluşlarında yetişen 985 genç kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 genç, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. 985 gencin ataması bu ay içinde eğitim durumlarına uygun kadrolara yapılacak.

Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini yarından itibaren 22 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzuna Bakanlığın internet sayfasından ve turkiye. gov. tr internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

2828 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı hakkı bulunuyor. Bu kapsamda yılda üç kez atama yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlere desteğini istihdam sonrasında da sürdürüyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik çalışmaları yürütülüyor.

Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56. 726 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlandı.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Devlet Korumasında Yetişen 985 Genç Kamuda İstihdam Edilecek - Son Dakika

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