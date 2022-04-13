Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam edilecek - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasında yetişen 1121 gencin kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, devlet korumasında yetişen 1121 gencin, 'Sosyal Hizmetler Kanunu' kapsamında eğitim durumlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarında uygun kadrolarda istihdam edileceği kaydedildi. Hak sahibi gençlerin, tercih işlemlerini 27 Nisan'a kadar e-Devlet üzerinden yapabileceği belirtilirken, "Tercih kılavuzuna bakanlığın internet sitesinden veya 'turkiye.gov.tr' internet adresinden ulaşılabilecek. Atama tarihi daha sonra duyurulacak" denildi.Açıklamada ayrıca bugüne kadar devlet korumasında yetişen toplam 57 bin 528 kişinin kamuda istihdam edildiği hatırlatıldı.