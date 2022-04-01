Devlet korumasında yetişen çocuklara Türkiye genelinde "otizm" taraması - Son Dakika
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Devlet korumasında yetişen çocuklara Türkiye genelinde "otizm" taraması

01.04.2022 11:00
Devlet korumasında yetişen çocuklara Türkiye genelinde "otizm" taraması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasında yetişen çocuklara otizm taraması başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasında yetişen çocuklara otizm taraması başlatıldı.

Bakanlık ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde geliştirilen "Beni Fark Et" projesi kapsamında, pilot il olarak Ankara'da taramalar başladı.

Otizmli çocukların erken dönemde fark edilerek uygun eğitim, tedavi ve rehabilitasyona yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ilk etapta Ankara'da çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerinde devlet korumasında yetişen çocuklara otizm taraması yapıldı.

Proje Türkiye genelinde yaygınlaştırılarak, Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitelerinde kalan tüm çocukları kapsayacak.

Proje ile otizmli olduğu tespit edilen çocukların uyumsal becerilerinin geliştirilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılması açısından, meslek personeline ve bakım personeline farkındalık kazandırılması için eğitimlere ağırlık verilecek.

Sağlık ve bakım personeline eğitim

Proje ile Ankara Çocuk Evlerinde çalışan 164 sağlık ve bakım personeline Otizm Spektrum Bozuklukları ve gelişimsel bozukluklar konusunda eğitim verildi.

Personel eğitiminin tamamlanmasının ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan gönüllü doktorlar tarafından yürütülen proje kapsamında, ilk etapta Ankara'da devlet korumasında bulunan 18 aylıktan başlayarak 7 yaşına kadar olan çocuklara otizm taramaları gerçekleştirildi.

Taramalar sonucunda otizm tanısı alan ya da otizm konusunda riskli bulunan çocukların takibi, proje sorumlusu hekimler tarafından yürütüldü.

Proje kapsamında, Ankara'da devlet korumasında bulunan 0-7 yaş arasındaki 81 çocuğa tarama yapıldı. Bu çocuklardan 26'sı otizm açısından riskli bulundu ve ayrıntılı muayene sonucunda bir çocuğa otizm tanısı konuldu, bir çocuk ise otizm açısından riskli bulunarak takibe alındı.

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Türkiye, Ankara, Çocuk, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet korumasında yetişen çocuklara Türkiye genelinde 'otizm' taraması - Son Dakika


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