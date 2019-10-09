Son Dakika Haberleri: Devlet korumasında yetişen gençlere müjde
Son Dakika Güncel Devlet korumasında yetişen gençlere müjde

Devlet korumasında yetişen gençlere müjde

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz 10 Ekim Perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek" dedi.

Devlet korumasında yetişen gençlere müjde, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz 10 Ekim Perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek" dedi.

(İHA)

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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