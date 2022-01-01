Üye Girişi
Devlet korumasında yetişen Zümra'nın hayalleri gerçek oldu - Son Dakika

Devlet korumasında yetişen Zümra'nın hayalleri gerçek oldu

01.01.2022 11:48
Devlet korumasında yetişen Zümra'nın hayalleri gerçek oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta 5 yaşında babasını kaybedince Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüyen Zümra Karakurt (25), tam burslu kazandığı üniversitenin eczacılık fakültesini bitirdikten sonra 3 gün önce kamu kurumlarına ataması yapılan devlet korumasındaki 985 genç arasında yer aldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 5 yaşında babasını kaybedince Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüyen Zümra Karakurt (25), tam burslu kazandığı üniversitenin eczacılık fakültesini bitirdikten sonra 3 gün önce kamu kurumlarına ataması yapılan devlet korumasındaki 985 genç arasında yer aldı. Kura çekilişi sonucu İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne eczacı olarak atanan Karakurt, "Ben, benim gibi olan bir şekilde hayata bazı yönlerden daha eksik başlayan çocukların, istedikleri ve hayal ettikleri zaman bir yerlere gelebileceğini göstermek için buradayım. Ben hayallerimi gerçekleştirdim" dedi.

1996 Kahramanmaraş Afşin doğumlu olan Zümra Karakurt, 2000 yılında babasını kaybettikten sonra aynı yıl Kahramanmaraş Çocuk Esirgeme Kurumuna verildi. Eğitimine devam eden Karakurt, 2014 yılında Çukurova Elektrik Anadolu Lisesinden mezun oldu. 2016 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nü tam burslu kazanan Karakurt, 2021 yılında mezun oldu. Şu anda çift ana dal programı ile Uluslararası İlişkiler Programına devam eden Karakurt, 3 gün önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca devlet korumasında yetişen 985 gencin kamu kurumlarına ataması töreninde İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'ne eczacı olarak atandı. Hayallerini gerçekleştiren Karakurt, kendisi gibi koruma altında yetişen gençlere örnek oldu.

'BAŞARIMIN GÖRÜLMESİ BENİ MOTİVE ETTİ'Zümra Karakurt, törendeki konuşmasında "Ortaokulda bakanlığımız akademik başarısı yüksek çocukları Paris'e göndermişti. Ben de bunlardan bir tanesiydim. İlk yurt dışı tecrübemi bakanlık sayesinde gerçekleştirmiş oldum. Bu başarı benimdi evet; ama bu başarımın görüldüğü ve ödüllendirildiği bir sistem beni çok daha gazla motive ve çalışmaya itti. Küçük bir kız olarak başladığım bu yolculuğa eczacı olarak devam edebiliyorsam biz koruma ve bakım altında olan çocukların ilgi, destek, sevgi ve emekle neler başarabileceğini bugün burada bir kere daha görmüş olduk" diye konuştu. 'DEVLETİN DESTEĞİNİ HİÇ KESİLMEDİ'Bakan Derya Yanık'ın da törendeki konuşmasında tebrik ettiği Zümra Karakurt, DHA'ya konuştu. Zümra Karakurt, ailesinin yokluğunu küçük yaşta daha fazla hissettiğini; ancak üniversitede herkesin ailesinden uzak olduğunu görünce herkesle eşit konumda olduğunu düşünmeye başladığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğinin hiçbir zaman kesilmediğini belirten Karakurt, "Hep sağlık alanında okumak istiyordum. Bir dönem tıp okumak istediğim de oldu. Doktorların çalışma şartları ağır olduğu için vazgeçtim. O yüzden daha eğlenceli, laboratuvarları daha yoğun olan eczacılık bölümüne daha fazla ilgi duydum. Ben sadece lisansla yetinmeyi düşünmüyorum. Yüksek lisans ve doktora yapıp akademisyen olarak kendimi göstermek istiyorum. 19 yaşına kadar yurtta koruma altındaydım, sonrasında üniversite okurken de bakanlığın desteği ve bursları devam etti. Şu ana kadar koruma ve bakım altında kaldım diyebilirim. Eczacılık okuduğum süreçte bana çok kıymet gösterdiler. O yüzden onlara da teşekkür etmek istiyorum" dedi. 'ONLAR DA HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRLER'Karakurt, kendisi gibi koruma altında büyüyen gençlere rol model olmak istediğini ifade ederek, "Ben benim gibi olan, bir şekilde hayata bazı yönlerden daha eksik başlayan çocukların, istedikleri ve hayal ettikleri zaman bir yerlere gelebileceğini göstermek için buradayım. Bir şeyleri hayal ettiyseniz onun olmasını istiyorsanız ben hayallerimi gerçekleştirdim. Onlar da hayallerini gerçekleştirebilirler. Rol model olarak gelip görünmek istedim. 13-14 yaşlarından sonra ergenliğin getirdiği hırçınlıkla sanırım biraz daha hayallerinin uzaklaştığını düşünenler olabiliyor. Özellikle o süreçte yapılan destek, ilgi, alaka çok önemli. Bizim topluluğumuz eleştirmeyi çok sever. Burada olmak, bakıma ve koruma altında olmak bizim seçimimiz değildi. O yüzden ayrıştırmak yerine biraz daha birleştirici olmayı tavsiye ediyorum" diye konuştu. 'O EV ORTAMI SİZİ TOPLUMUN PARÇASI YAPIYOR'Karakurt, koğuş tipi, yurt tipi yerlerden ev tipine geçilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çünkü bir apartmanın dairesinde yaşayan çocuklardan bir tanesi oluyorsunuz. O ev ortamı, o apartmandan çıkış, okula gidiş aslında sizi toplumun biraz daha parçası haline getiriyor" dedi. Karakurt, Bakan Derya Yanık'ın törende kendisini tebrik ettiğini söyleyerek, "Törende yaptığı konuşmasında çok tebrik etti ve mutlu olduğunu söyledi. Kendisinin zaten yanında oturuyordum. Açıkçası motive oldum" dedi.

Devlet korumasında yetişen Zümra'nın hayalleri gerçek oldu
Devlet korumasında yetişen Zümra'nın hayalleri gerçek oldu
Devlet korumasında yetişen Zümra'nın hayalleri gerçek oldu
Devlet korumasında yetişen Zümra'nın hayalleri gerçek oldu
Devlet korumasında yetişen Zümra'nın hayalleri gerçek oldu
YORUMLAR
500

Çocuk Esirgeme Kurumu, Kahramanmaraş, Çocuk, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Devlet korumasında yetişen Zümra'nın hayalleri gerçek oldu - Son Dakika


İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
11:45
Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç         
11:12
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü         
01:00
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52

Son Dakika Haberleri
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
07:25 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 11:54:39. #1.11#
SON DAKİKA: Devlet korumasında yetişen Zümra'nın hayalleri gerçek oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement