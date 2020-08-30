Devlet korumasındaki 281 genç, üniversiteli oldu - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan 281 genç, üniversiteye yerleşme başarısı gösterdi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlığımızın koruması altındaki çocuklarımızın gösterdikleri başarıyla mutluluk duyduk. Gençlerimizin eğitim hayatlarının sorunsuz sürmesi için ihtiyaç duydukları her alanda desteklerimiz devam edecek" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde, koruma ve bakım altındaki gençlerden 650'si, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. YKS sonuçlarına göre gençlerden 281'i, üniversiteye yerleşme başarısı gösterdi; 143'ü lisans, 138'i ön lisans programlarına kayıt hakkı elde etti. Üniversiteyi kazanan 281 gençten 31'i, YKS-2020'de sıralamada ilk 100 binde yer aldı. Üniversiteye yerleşen gençler; bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, mimarlık, İngiliz dili ve edebiyatı, Kore dili ve edebiyatı, tarih, hukuk, psikoloji, sosyoloji ilahiyat, havacılık yönetimi, Türkçe öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, ilk ve acil yardım, yönetim bilişim sistemleri bölümlerini tercih etti.

BAKAN SELÇUK: BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı değerlendirmede, "Bakanlığımızın koruması altındaki çocuklarımızın YKS'de gösterdikleri başarıyla mutluluk duyduk. Başarılarının devamını diliyoruz. Üniversiteyle tanışacak, hayatlarında farklı bir döneme başlayacaklar. Gençlerimizin eğitim hayatlarının sorunsuz sürmesi için ihtiyaç duydukları her alanda desteklerimiz devam edecek. Her zaman çocuklarımızın, gençlerimizin yanındayız" dedi.