Son dakika haberi... Devlet korumasındaki Afgan çocukların Floor Curling heyecanı - Son Dakika

Son dakika haberi... Devlet korumasındaki Afgan çocukların Floor Curling heyecanı

09.03.2021 09:31

Son dakika haberler... - Devlet korumasındaki Afgan çocukların Floor Curling heyecanı Erzurum'da devlet koruması altında bulunan Afgan çocuklar Floor Curling heyecanını yaşadı.

- Devlet korumasındaki Afgan çocukların Floor Curling heyecanı

ERZURUM - Erzurum'da devlet koruması altında bulunan Afgan çocuklar Floor Curling heyecanını yaşadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan 13-18 yaşları arasında Afganistan ve Pakistan uyruklu çocuklar Floor Curling'in tadını çıkardı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Floor Curling Antrenörü Yusuf Tosunoğlu tarafından yabancı uyruklu çocuklara Floor Curling eğitimi veriliyor.

Buz üzerinde yapılan sporun karada yapılması anlamına gelen Floor Curling, devlet korumasındaki yabancı uyruklu çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Eğitimde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Çocuk Destek Merkezi Müdürü Zalkif Binici, Gençlik Spor Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Antrenör Yusuf Tosunoğlu hazır bulundular.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, "Şu an Çocuk Destek Merkezi'nde bulunuyoruz. Özellikle 13-18 yaş altı ailesinden ayrı yaşayan, refakatsiz olarak Türkiye'ye gelen Afgan ve Pakistanlı çocukların barındığı yerdeyiz. Memleketlerinden yaklaşık olarak 2 bin 500 kilometre, 3 ya da 4 ayda yürüyerek zor koşullarda gelerek bizlere kadar ulaşıyorlar. Burada kalan çocuklara hoşça vakit geçirmelere için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Öncelikli olarak gelen çocuklarımıza Türkçe eğitim veriyoruz. Türkçemizi öğreniyorlar. Meslek edindirme anlamında çeşitli el beceri kurslarımız var, onlardan yararlanıyorlar. Sportif faaliyet var, onlara katılıyorlar. Bugün burada Floor Curling denen sporu yapıyorlar. Zaten bizlere gelen çocuklar yorgun argın durumdalar. Burası onların ikinci yuvaları oluyor. Görevli memur ve hocalar çocuklarla yakinen ilgileniyorlar. Çocuklar kendi aralarında sosyalleşiyorlar" ifadelerini kullandı.

ÇODEM'de koruma altında bulunan Muhammed, "2 senedir burada yaşıyorum. Burada çok iyi faaliyetlere katılıyoruz. Spor yapıyoruz, etkinliklere gidiyoruz. Lise 2. sınıfım. Curling deneyimini kazanıyoruz. Çok mutluyuz, burada çok şeyler öğreniyoruz. Türkiye'de çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Floor Curling'in Türkiye'de 2016 yılında tanındığını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Yusuf Tosunoğlu ise, "Türkiye'de bu sporu 5 yıla yakındır yapıyoruz. Floor Curling il maçlarını yaptık. Bu sporu ilçeler dahi 6 bin kişiye kadar ulaştırdık ve tanıttık. Bu sporu şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan çocuklara ve sevgi evlerinde yaşamlarını sürdürenlere yaptırıyoruz. Okullarımızda da yaptırıyoruz. Zemini düz olan her alanda bu sporu yapabiliyoruz. Önemli olan zeminin düz olması. Bilindiği gibi öncelikli olarak bu spor buzda yapılıyor. Fakat her ilde buz salonları olmadığı için ismini Floor Curling olarak değiştirip bahçe sporu adı altında yaptılar. Özellik olarak satranç, bowling, bilardo gibi mantıkla oynanıyor. Bu branşlarda nasıl ki hamle var ona göre hamle yapman gerekiyor, bu sporda da aynısı. Yani nasıl hamle yaparım diye düşünüyor ve o hamleyi uyguluyoruz. Üç sporcu ile oynanıyor. 2 asil, 1 yedek sporcudan oluşuyor" açıklamalarında bulundu.

Son dakika haberi... Devlet korumasındaki Afgan çocukların Floor Curling heyecanı
Son dakika haberi... Devlet korumasındaki Afgan çocukların Floor Curling heyecanı
Son dakika haberi... Devlet korumasındaki Afgan çocukların Floor Curling heyecanı
Son dakika haberi... Devlet korumasındaki Afgan çocukların Floor Curling heyecanı
Son dakika haberi... Devlet korumasındaki Afgan çocukların Floor Curling heyecanı
Son dakika haberi... Devlet korumasındaki Afgan çocukların Floor Curling heyecanı
Son dakika haberi... Devlet korumasındaki Afgan çocukların Floor Curling heyecanı
Son dakika haberi... Devlet korumasındaki Afgan çocukların Floor Curling heyecanı
Son dakika haberi... Devlet korumasındaki Afgan çocukların Floor Curling heyecanı
Son dakika haberi... Devlet korumasındaki Afgan çocukların Floor Curling heyecanı
Son dakika haberi... Devlet korumasındaki Afgan çocukların Floor Curling heyecanı

Afganistan, Türkiye, Erzurum, Curling, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Devlet korumasındaki Afgan çocukların Floor Curling heyecanı - Son Dakika Spor


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