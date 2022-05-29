Devlet korumasındaki çocuklar badmintonda kupa için mücadele edecek - Son Dakika
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Devlet korumasındaki çocuklar badmintonda kupa için mücadele edecek

29.05.2022 11:42
Devlet korumasındaki çocuklar badmintonda kupa için mücadele edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda koruma altında bulunan çocuklar 7. Türkiye Badminton Şampiyonası'nda yarışacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda koruma altında bulunan çocuklar 7. Türkiye Badminton Şampiyonası'nda yarışacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şampiyona, çocukların psikososyal, bilişsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek, arkadaşlık ilişkisi kurmalarına ve etkileşimde bulunmalarına katkı sağlamak amacıyla Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığı ile iş birliğiyle düzenlendi.

Badminton sporuyla uğraşan devlet koruması altındaki 545'i kız, 612'si erkek toplam bin 157 çocuğun katılımıyla 57 ilde turnuvalar gerçekleştirildi.

İllerdeki turnuvalar sonucu seçilen 112 kız ve 107 erkek çocuk, 30 Mayıs-4 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. Türkiye Badminton Şampiyonası'nda kupa için yarışacak.

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Kaynak: AA

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