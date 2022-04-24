Devlet korumasındaki çocuklar iftar programında buluştu - Son Dakika
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Devlet korumasındaki çocuklar iftar programında buluştu

24.04.2022 22:02
Devlet korumasındaki çocuklar iftar programında buluştu

Konya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar ile devlet korumasından ayrılmış gençler iftar programında bir araya geldi.

Konya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar ile devlet korumasından ayrılmış gençler iftar programında bir araya geldi.

Konya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneği (KONYURTAYDER) Başkanı Mürsel Gökcen, kır bahçesinde düzenlenen iftar programında, yurttan ayrılanlarla irtibatlarını koparmadıkları gibi devlet korumasındaki kardeşlerine de hep ağabey olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çalışmalarına bu doğrultuda yön verdiklerini aktaran Gökcen, "Ramazan aylarında ve yılda birkaç kez kardeşlerimize hediye alıyor, birlikte yemek yiyoruz. İrtibatımızı hiç koparmadık. Ailece görüştüğüm, beraber gülüp, beraber ağladığım birçok kişi var. Her yıl bir kez mutlaka buluştuğumuz kişiler de var. Biz Türkiye'nin en büyük ailesiyiz." diye konuştu.

Yakından ilgilendikleri çocuklarla oruçlarını açan Gökcen ve beraberindekiler katılımcılara teşekkür etti.

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Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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