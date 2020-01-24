Devlet korumasındaki çocuklara tatil sürprizi - Son Dakika

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Çocuk Evlerindeki 13 kişilik ekip, İstanbul Beylikdüzü Çocuk Destek Merkezinin davetlisi olarak İstanbul'a sömestr tatili için giderken, Beylikdüzü Çocuk Destek Merkezinden 14 kişilik ekip ise Erzurum'a gelme imkanı buldu.



İstanbul Beylikdüzü Çocuk Destek Merkezi Müdürü Gül Duran ile birlikte Erzurum'a gelen 14 kişilik ekip, AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci ve AÇSH Şube Müdürü Muhammet Başbuğ ile toplantı düzelendi.



Erzurum'u çok beğendiklerini belirten Duran, çocukların 3 günlük geziden dolayı mutlu olduğunu farklı bir kenti görmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş ve organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti.



AÇSH il Müdürü Cemil İlbaş ise çocukları Erzurum'da ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, sömestr tatilinde çocuklara farklı imkanlar sunulduğunu söyledi.



Çocukların moral ve motivasyonunun sağlamak ve ev ortamını aratmamak için yoğun gayret içerisinde olduklarını belirten İlbaş, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un himayelerinde çocuk hizmetleri ve diğer hizmet başlıklarımızda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İstanbul Beylikdüzü Çocuk Destek Merkezimizin ekibini Erzurum'da ağırlamaktan mutluluk duyduk, şehrimizin tarihi mekanları ve kayak merkezlerinin ziyaret edilmesine yönelik geziler düzenledik, amacımız çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlamak. Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinden İstanbul'a Beylikdüzü Çocuk Destek Merkezi'nin davetlisi olarak giden ekibimiz de orada birçok tarihi eserleri, camiyi ve mekanı gezme imkanı buldu. Bu gibi organizasyonlarla çocuklarımız daha önce hiç gitmediği şehirlere giderek tatil yapma imkanına kavuşuyor. İstanbul Beylikdüzü Çocuk Destek Merkezi Müdürü Gül Duran ve daha önce kurumumuzda çalışan Öğretmen Nefise Halıcıoğlu'na ve emeği geçenlere organizasyondan dolay teşekkür ediyorum" dedi.



Erzurum'a gelen çocuklar, Abdurrahman Gazi Türbesi, Palandöken Kayak Merkezi, Konaklı Kayak Merkezi, Alışveriş Merkezleri ve Oltu Taşı Taşhan Çarşısını gezerek, Palandöken'deki buz paten salonunda paten yaptılar.



İstanbul'a giden Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi ekibi ise Beylikdüzü Müftüsü Kadir Koçar'ı ziyaret ettiler, İstanbul'un tarihi mekanlarını ziyaret etme imkanı bulan ekip, cami türbe ve müzeleri ziyaret ederek, boğaz turuna katıldılar. - ERZURUM