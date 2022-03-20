Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ndeki Yaşam Evi'nde kalan down sendromlu Gülendam Türkmen ile Aysel Erdoğan, spor elde ettikleri başarılarla yetinmeyip yeni hedeflere koşuyor.

Devlet koruması altındaki Türkmen ve Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ndeki Yaşam Evi'nde kalıyor. 35 yaşındaki Türkmen ile 22 yaşındaki Erdoğan'ın devletin desteğiyle sporda elde ettiği başarılar dikkat çekiyor.

Atlet Gülendam Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda gülle atmada Türkiye dereceleri bulunduğunu ifade etti.

Türkmen, "Kupalarım ve madalyalarım var. Antalya'da birinci oldum. Sporu çok seviyorum ve spor yaparken çok mutlu oluyorum. " diye konuştu.

Galatasaraylı futbolculardan imzalı forma istiyor

Galatasaraylı olduğunu ve tüm futbolcuları çok sevdiğini ifade eden Türkmen, Galatasaray tarafından misafir edilmeyi ve futbolcuların imzalı formalarını almayı istediğini söyledi. Türkmen, "Ben de sporcuyum. Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray, beni misafir eder misiniz? Sizi görürsem çok mutlu olurum. Galatasaray'ın imzalı formasını da çok istiyorum." dedi.

Türkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini de "Sizi çok özledim, Türk kahvesi içmeye gelir misiniz, rica etsem?" ifadeleriyle dile getirdi.

Sporun yanı sıra el sanatlarıyla da uğraşan Gülendam Türkmen, Engelliler Mehter Takımı'nda da görev aldığını belirtti.

Yaşam Evi'nde çok mutlu olduğunu aktaran Türkmen, görevlilerin kendileriyle yakından ilgilendiğini kaydetti.

Mehter Takımı'nda da görev alıyor

Saray Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Bekir Demiryılmaz, 18 yıldır burada görev yaptığını belirterek, Gülendam Türkmen'in 1994 yılından bu yana kurum bakımında olduğunu söyledi.

Merkezlerinde yer alanların sosyalleşmesi ve toplum içinde yer alabilmeleri için eğitim ve çeşitli faaliyetler yaptıklarını anlatan Demiryılmaz, Türkmen'in de sanattan spora kadar çok aktif olduğunu belirtti.

Demiryılmaz, Gülendam Türkmen'in 2016 yılından bu yana Mehter Takımı'nda da görev aldığını aktararak, "Bizler de burada Gülendam ve diğer arkadaşlarımızın mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Hedefi jimnastikte şampiyonluk

Yaklaşık 15 yıldır merkezde kalan Jimnastikçi Aysel Erdoğan ise en çok spor yapmaktan hoşlandığını belirtti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda çok sayıda madalyanın sahibi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Jimnastikte madalyalar aldım. Benim daha da iyi çalışmam gerekiyor. Birinci olmak, şampiyon olmak istiyorum. Daha çok madalya alacağım." dedi.

Erdoğan, ilerleyen dönemlerde başarılı bir sporculuk hayatının yanı sıra "bakıcı anne" olmayı da istediğini söyledi.