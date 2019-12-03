Devlet korumasındaki engelli kadınlar sanat ve sporla hayata tutunuyor

Erzurum'da devlet korumasındaki bedensel ve zihinsel engelli kadınlar ile çocuklar, el işi, ebru ve ahşap boyama gibi çeşitli sanatsal etkinliklerle engellerini aşarak hayata tutunuyor.

Aziziye ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hizmete sunulan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli kadınlar, usta öğreticiler nezaretinde hobi ve el işi atölyelerinde çeşitli etkinlikler yaparak yaşama sarılıyor.

Merkezden faydalanan 0-6 yaş aralığındaki ağır engelli çocuklar ise farklı terapi programları uygulanarak topluma kazandırılıyor.

Kur'an-ı Kerim öğrenerek hafızlık eğitimi de alan engelliler, spor salonu gibi birçok imkanın sunulduğu merkezde yatılı olarak hizmet alıyor.

Merkez Müdürü Mehmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıldır devlet korumasındaki engelli kadınlara hizmet verdiklerini söyledi.



Merkezde aynı zamanda 0-6 yaş grubundaki ağır engelli çocukların da hizmet aldığını ifade eden Polat, "Fizyoterapist, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı ve usta öğreticilerle hizmet veriyoruz. Merkezimizde bireysel eğitim odaları, fizyoterapi salonu ve iş uğraşı atölyelerimiz var. Halk Eğitim Merkezlerinden hocalar ile usta öğreticiler var." dedi.

"Sanatla hem sosyalleşiyor hem de rehabilite oluyorlar"

Polat, engellileri hayata kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, engellilere yatılı hizmet verdiklerini dile getirdi.

Söz konusu merkezde Kur'an-ı Kerim ve din derslerinin de verildiğini anlatan Polat, şunları söyledi:

"Merkezimizde 80 bireyimiz mevcut. Hafızlık yapan engelli öğrencilerimiz var ayrıca okuma yazma bilmeyenler için de okuma ve yazma öğretiyoruz. Merkezimizde engelli bireylerin sanatsal faaliyetlerle öz güveni artıyor. Sanatla hem sosyalleşiyor hem de rehabilite oluyorlar. El becerileriyle ilgili yolun başında olan bireyler zamanla çok fazla mesafe katediyor. Yapılan etkinlikler psikolojik ve bedensel olarak kendilerine büyük katkı sağlıyor."

El sanatları öğretmeni Fadime Çınar Yılmaz da öğrencilerin çok yetenekli olduklarını ve sanata karşı büyük ilgi duyduklarını ifade ederek, "Buradaki bireyler sanatla rehabilite sürecindeler. Özellikle ebru, onlar için çok büyük rehabilite aracı. Hayal dünyalarını yansıttıkları çalışmalar yapıyorlar. Teyzelerimiz de örgü yaparak kendi iç dünyalarını yansıtıyor. Her biri ruh dünyasını yaptıkları çalışmalara yansıtıyor." diye konuştu.

Merkezden faydalanan engelliler ise ahşap boyamayı çok sevdiklerini, sanatla uğraşmaya başladıktan sonra hayata ve insanlara bakış açılarının değiştiğini belirtti.