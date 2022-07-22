Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı - Son Dakika
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Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı

22.07.2022 12:57
Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakım ve koruması altında bulunan gençlerden Recep Can, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel alanda Türkiye 323'üncüsü, Mevlüt Enes Türkoğlu sayısal alanda 6 bin 457'ncisi oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve koruması altındaki gençlerden, Manisa'dan Recep Can, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye sıralamasında sözel alanda 323'üncü, Amasya'dan Mevlüt Enes Türkoğlu ise sayısal alanda 6 bin 457'nci oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençler YKS'de başarılarıyla dikkati çekti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen YKS'ye, bu yıl koruma ve bakım altındaki 742 genç katıldı. Açıklanan YKS sonuçlarına göre sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde gençlerden 31'i, ilk 100 bin kişi arasına girme başarısı gösterdi.

Manisa'dan Recep Can, sözel alanda 494,09 puanla Türkiye 323'üncüsü olurken, Amasya'dan Mevlüt Enes Türkoğlu sayısal alanda 520,53 puanla 6 bin 457'nci sıraya yerleşti.

Sınav sonuçlarına göre sözel puan türünde 22, eşit ağırlık puan türünde 5, sayısalda ise 4 genç ilk 100 bin arasında yer aldı.

Dil puan türünde ise gençlerden 7'si 300 puanı geçmeyi başardı.

"Öğrenimleri boyunca gençlerimizin yanındayız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, YKS'de başarı kazanan gençleri kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Gençlerin geleceklerini şekillendirecek bölümleri seçme heyecanı yaşadıklarına işaret eden Yanık, şunları kaydetti:

"Başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerimizi üniversite öğrenimleri boyunca destekleyeceğiz. Devlet korumasında yetişen ve yükseköğrenime devam eden gençlerimize Bakanlığımızca çeşitli destekler sağlamaktayız. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra giyim, yemek, ulaşım gibi giderlerini karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı KYK yurtları kontenjanından ücretsiz yararlanmaktadır. Ayrıca mezuniyetlerinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin öğrenimlerine devam edecekleri illerde onlar için danışman görevlendireceğiz. Öğrenimleri boyunca gençlerimizin yanındayız."

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Kaynak: AA

Recep Can, Manisa, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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