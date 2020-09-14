Devlet korumasından yararlanmış 805 genç kamuda istihdam edilecek - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 805 gencin kamuda istihdam edileceğini bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı kurumlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 14 Eylül'de başlayıp 21 Eylül'e kadar devam edeceğini belirtti.

Bugüne kadar bakanlığa bağlı kurumlarda yetişen 53 bin 659 gencin atamasının yapıldığını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için bakanlık olarak tüm imkanları seferber ediyoruz. Devlet korumasındaki çocukları, eğitimlerinin her aşamasında destekliyoruz. Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızın kamuda istihdam edilmenin bilinciyle çok çalışacaklarına güveniyoruz."

Açıklamada ayrıca, yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bugün itibariyle Bakanlığın internet sitesinde yayınlanacağı ve tercihlerin "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yapılabileceği bildirildi.