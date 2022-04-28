Devlet liderlerine birlik ve beraberlik mektubu gönderildi - Son Dakika
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Devlet liderlerine birlik ve beraberlik mektubu gönderildi

28.04.2022 19:28

Devlet liderlerine birlik ve beraberlik mektubu gönderildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 15 devlet liderine gönderilecek olan mektupta kardeşlik mesajı verildiOSMANİYE Ramazan ayı dolayısıyla Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği tarafından devlet liderlerine birlik...

Devlet liderlerine birlik ve beraberlik mektubu gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 15 devlet liderine gönderilecek olan mektupta kardeşlik mesajı verildi

OSMANİYE Ramazan ayı dolayısıyla Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği tarafından devlet liderlerine birlik ve beraberlik çağrısı içeren mektup gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 15 devlet liderine gönderilen olan mektupta kardeşlik mesajı verildi.

Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği Genel Başkanı Ferhat Er tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Azerbaycan, Özbekistan, Macaristan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Libya, Irak, İran ve Pakistan gibi 15 devlet liderine birlik ve beraberlik çağrısı içeren mektup gönderildi. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nın da tebrik edildiği mektupta birlik ve beraberlik çağrısının yanı sıra kardeşlik vurgusu da yapıldı.

Türk İslam Devletleri'ne birlik ve beraberlik mesajı vermek istediklerini belirten Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği Genel Başkanı Ferhat Er, "Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği Genel Merkezi olarak Ramazan ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmaz üzere Türk İslam Devletleri'ne birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı göndermek istiyoruz. Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan gibi 15 ülke liderlerine de buradan birlik ve beraberlik mesajımı iletmek istiyoruz. Amacımız Türk Devletleri'ni birlik ve beraberlik içerisinde kardeş ülke olarak yaşamalarıdır" diye konuştu.

Hz. Muhammed'in sözlerine de yer verilen mektubun tamamı ise şu şekilde:

" Hz Muhammed'in önderliğinde ve öncülüğünde "Bütün Müslümanlar Kardeştir" sözü doğrultusunda ekonomik, siyasal, askeri, toplumsal ve eğitimsel birliktelik ve beraberlik içerisinde bir beden olarak hareket etmeliyiz. Yine bu konuda, Hz. Muhammed'in "Bütün Müslümanlar, bir beden gibidir. Bir organ hastalandığında onun acısını diğer bütün organlar hisseder" sözü doğrultusunda dünyada bulunan bütün Türk ve İslam ülkelerinin yöneticileri ve halkı ile birleşerek bir beden oluşturmalıyız. Bu vesile ile Ramazan bayramınızı en içten duygularımla kutlarım"

Devlet liderlerine birlik ve beraberlik mektubu gönderildi
Devlet liderlerine birlik ve beraberlik mektubu gönderildi
Devlet liderlerine birlik ve beraberlik mektubu gönderildi
Devlet liderlerine birlik ve beraberlik mektubu gönderildi

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkistan, Edebiyat, Ramazan, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Devlet liderlerine birlik ve beraberlik mektubu gönderildi - Son Dakika


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