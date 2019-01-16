Devlet Malzeme Ofisi Esogü'de Üretici Firmalarla Buluştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Devlet Malzeme Ofisi ESOGÜ'de Eskişehir'deki Üretici Firmalarla Buluşuyor" etkinliği ESOGÜ Otel Toplantı...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Devlet Malzeme Ofisi ESOGÜ'de Eskişehir'deki Üretici Firmalarla Buluşuyor" etkinliği ESOGÜ Otel Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.



Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Civriz ile üretici firma temsilcileri katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan DMO Bölge Müdürü Hayati Kayabaş, Devlet Malzeme Ofisi kataloğunda Eskişehir'li firmaların daha çok yer almasını arzuladıklarını ve bu gibi süreçlerle ilgili firmalara DMO olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.



Açılış konuşmasını yapan ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk, bilgi temelli ekonomi modellerinde üniversitelerin ve teknoparkların sahip olduğu öneme dikkat çekerek Eskişehir'de ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde bulunan teknopark firmalarının faaliyetlerinden bahsetti. AR-GE ekosisteminde DMO gibi kamu kuruluşlarının önemli bir görev üstlendiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Çabuk, DMO'nun teknopark firmalarının pazarlama alanında yaşadığı açığı gideren lider bir kuruluş olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ahmet Çabuk AR-GE ekosisteminin tüm bileşenlerinin gerek yasal düzenlemelerle gerekse kendi mevzuatlarında yapacakları değişikliklerle teknopark firmalarının hızına ayak uydurmak için çabalaması gerektiğini söyledi. AR-GE ekosisteminin tüm bileşenlerinin rekabet içinde değil "rekaberlik" çerçevesinde uluslararası alanda yer alabilmek için birlikte yol alması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Ahmet Çabuk, Eskişehir'de gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte pek çok teknopark firmasının olduğunu ve DMO'nun tekno katoloğunda kısa sürede çok sayıda firmanın yer alacağına inandığını kaydetti.



Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Civriz ise konuşmasında Devlet Malzeme Ofisinde "Değişimin Mimarı Oluyoruz" sloganı ile gerçekleşen yeniliklerden bahsetti. Kalkınma odaklı üretim ekseninde DMO olarak neler yapılabileceği üzerinde durduklarını belirten Mücahit Civriz, tasarruf ve kalkınma odaklı bir kurum olmak için çalıştıklarını kaydetti. Mücahit Divriz hızlı, güvenilir ve tasarruflu satın alma platformu olan DMO'nun kamu alım süreçlerindeki sorunları gidermek ve süreçleri hızlandırmak için çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Özellikle firmaların DMO katologlarında yer almak için başvuru süreçlerinin geçmişe oranla hızlandığını ve DMO bünyesinde önemli bir dijitalleşme yaşadıklarını belirtti.



Etkinlik DMO Tedarikçi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Şube Müdürü Suat Yamaç'ın sunumuyla devam etti. Suat Yamaç "Tekno Katolog Platformu Tanıtımı" konulu sunumunda teknoparklarda yer alan firmalar, girişimciler, yöneticiler ve akademisyenler için hazırlanan Tekno Katolog Platformu ile ilgili firma temsilcilerine ve öğretim elemanlarına bilgiler verdi. - ESKİŞEHİR

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