Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi
44 dakika önce
Memurlardan bu yıl için 1,37-5,45 lira, sözleşmeli personelden 1,65-6,54 lira öğle yemeği bedeli alınacak.
Memurlardan bu yıl için 1,37-5,45 lira, sözleşmeli personelden 1,65-6,54 lira öğle yemeği bedeli alınacak.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:34
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