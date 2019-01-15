Son Dakika Haberleri: Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi

Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi

44 dakika önce

Memurlardan bu yıl için 1,37-5,45 lira, sözleşmeli personelden 1,65-6,54 lira öğle yemeği bedeli alınacak.

Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi, System.String[]
Memurlardan bu yıl için 1,37-5,45 lira, sözleşmeli personelden 1,65-6,54 lira öğle yemeği bedeli alınacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:34 

Memur, Ekonomi
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