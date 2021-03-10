Devlet memuru abla yetiştirme yurdunda kalan kız kardeşinin "koruyucu ailesi" oldu - Son Dakika

Devlet memuru abla yetiştirme yurdunda kalan kız kardeşinin "koruyucu ailesi" oldu

10.03.2021 11:05
Devlet memuru abla yetiştirme yurdunda kalan kız kardeşinin

Antalya'da küçük yaşta bırakıldığı yetiştirme yurdunda büyüyen 20 yaşındaki Nuray Okur, devlet memuru olduktan sonra yine kendisi gibi yurtta kalan 17 yaşındaki kardeşinin koruyucu ailesi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Antalya'da küçük yaşta bırakıldığı yetiştirme yurdunda büyüyen 20 yaşındaki Nuray Okur, devlet memuru olduktan sonra yine kendisi gibi yurtta kalan 17 yaşındaki kardeşinin koruyucu ailesi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Küçük yaşlarda yetiştirme yurduna bırakılan Okur kardeşler, Sakarya ve Giresun Çocuk Evleri Sitesi'nde birlikte büyüdü. Aile sevgisi ve sıcaklığını birbirlerinde bulan kız kardeşler, bir an olsun ayrılmadı. Aynı odada kalan, zamanlarının büyük bölümünü birlikte geçiren kardeşlerden 20 yaşındaki Nuray Okur, spor lisesinden mezun olduktan sonra Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne memur olarak atandı.

Okur, memuriyete başlayıp yurttan ayrıldıktan sonra "ailem" dediği kardeşini de yanına almak için harekete geçti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran Okur, kardeşinin koruyucu ailesi oldu.

Okur, AA muhabirine, 15 yıl yetiştirme yurdunda kaldığını söyledi. Bu süreçte kardeşinin sevgisinin kendisini hep hayata bağladığını anlatan Okur, "Kardeşim hep yanımdaydı. Memur olunca onun boşluğunu çok hissettim. Yine yanımda olmasını istedim ve koruyucu ailesi oldum. Yıllarca birbirimize destek çıktık. Yetiştirme yurdunda birbirimizin ailesi olduk. Aynı odada kaldık. Acıları, mutlulukları paylaştık. Bundan sonra yine hep birlikte olacağız. Çok mutluyum." dedi.

"Ablam benim annem gibiydi"

Bir abla olarak hep güçlü durmaya çalıştığını kaydeden Okur, "Kardeşime örnek olmak için çaba gösterdim. Birbirimize hep sevgimizi gösterdik. Devletimize de teşekkür ediyorum. Bizi ayırmadı." diye konuştu.

Nurcan Okur ise ablasına hep yanında olduğu için teşekkür etti. Ablasını rol model olarak gördüğünü vurgulayan Okur, "Ablam benim annem gibiydi. Bundan sonra da öyle olacak. Ben de onun gibi memur olacağım. En büyük hayalim yine Sosyal Hizmetler Kurumuna girerek yetiştirme yurdundaki çocuklara öğretmenlik yapmak. Onların gelişimine, doğru bir şekilde büyümelerine yardımcı olmak istiyorum. Sevgimi onlara göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet Memuru, Sakarya, Antalya, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet memuru abla yetiştirme yurdunda kalan kız kardeşinin 'koruyucu ailesi' oldu - Son Dakika


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