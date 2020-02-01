Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de - Son Dakika

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de

6 saat önce

Cumhurbaşkanları, TBMM Başkanları ve Başbakanların eşleri vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilebilecek.

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de, System.String[]

Cumhurbaşkanları, TBMM Başkanları ve Başbakanların eşleri vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilebilecek.

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre, Cumhurbaşkanları, TBMM Başkanları ve Başbakanlar ile Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutanlarının eşleri vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilebilecek.

Devlet Mezarlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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