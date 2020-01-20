Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. - Son Dakika

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Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.
6 saat önce
Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:17 Kaynak: İHA
Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. - ANKARA
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