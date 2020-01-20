Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. - Son Dakika
Son Dakika Politika Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. - Son Dakika

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

6 saat önce

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu., System.String[]

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. - ANKARA

Devlet Mezarlığı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:17 Kaynak: İHA
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