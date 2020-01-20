Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu - Son Dakika
Son Dakika Politika Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu - Son Dakika

Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu

7 saat önce

Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu, System.String[]

Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.


AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan imzasını taşıyan teklif TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif üç maddeden oluşuyor. Teklif ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları, TBMM Başkanları, Başbakanlar ile Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Ulu Önder Atatürk'ün yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutanları için Devlet Mezarlığı tesis edildiği hatırlatılarak, Devlet Mezarlığı'na defnedilenlerin eşlerine de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilebilme imkanı getiriliyor. - ANKARA

Devlet Mezarlığı, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Somali, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları için Türkiye'ye ortaklık teklifinde bulundu
DEİK Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı Mehmet Selahattin Ünlü'den 500 milyar dolarlık ihracat hedefi vurgusu Rum gazeteciden Türkiye itirafı: Türkiye ile kavga etmek yerine iş birliği yapılmalı Bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 18:37:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]