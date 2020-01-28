Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. - Son Dakika
Son Dakika Politika Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. - Son Dakika

Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

6 saat önce

Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi., System.String[]

Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. - ANKARA

Devlet Mezarlığı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:33 Kaynak: İHA
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