Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. - Son Dakika

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Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
6 saat önce
Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:33 Kaynak: İHA
Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. - ANKARA
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