Son dakika haber! Devlet millet el ele yangınla mücadele - Son Dakika

Devlet millet el ele yangınla mücadele ediyor

Binlerce Denizlili yangını söndürmek ve orman kahramanları için seferber oldu

DENİZLİ - Denizli'de binlerce vatandaş dün Buldan ve bugün ise Tavas ilçelerinde çıkan orman yangınları için seferber oldu. Yüzlerce vatandaş ellerinde kaçma küreklerle yangın bölgesine koşarken, bir o kadarı da ilin dört bir tarafından orman kahramanları için yardım malzemesi taşıdı.

Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, dün gece geç saatlerde kontrol altına alınmasının ardından bugün yeniden patlak verdi. Ekipler bu bölgede yoğun bir mücadele verirken, ikinci bir yangın ihbarı da Tavas ilçesinden geldi. İlçeye bağlı Pınarlık Mahallesi Çakıroluk mevkiinde başlayan orman yangını Pamukkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi ile Tavas ilçesine bağlı Pınarlık ve Kızılcabölük mahalleleri arasındaki geniş bir bölgede etkili oldu.

Orman ve belediye ekiplerinin yangını söndürmek için verdiği mücadeleye vatandaşların verdiği destek de takdir topladı. Tanker ve saban bağlı traktörleriyle bölgeye gitmek için yola çıkan köylüler, bölgede uzun kuyruklar oluşturdu. Araçlarıyla bölgeye ulamayı başaran yüzlerce vatandaş ise, kazma küreklerle yangının ortasına kadar girerek alevlere engel olmaya çalıştı.

Vatandaşların büyük bir bölümü cansiperhane bir şekilde yangınla mücadele ederken, bir o kadar insan da orman kahramanları için seferber oldu. Yangından haberdar olur olmaz Denizli'nin birçok noktasından yola çıkan vatandaşlar, araçlarıyla bölgeye yiyecek içerek ve ihtiyaç malzemesi taşıdı. Oluşturulan noktalarda jandarma ekiplerine teslim edilen yardımlar, görevliler tarafından alevlerle mücadele eden ekiplere ulaştırıldı.