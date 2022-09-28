DEVLET OKULU GİYİM SEKTÖRÜNDE KENDİ MARKASINI YARATTI

İZMİR'deki Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kendi markasını yaratarak forma, önlük, cübbe üretimine başladı. Okul Müdürü Metin Akhisar, "Okul olarak, okul forması diken ve bunu marka haline getiren ülkedeki ilk okuluz. Bunun gururunu yaşıyoruz" dedi.

Menemen ilçesindeki Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde moda tasarımları teknolojileri bölümü öğrencileri kendi okulları için forma dikmeye başladı. Daha sonra diğer okullardan da forma ve önlük talebi geldi. Talebin artmasıyla lise yönetimi, katma değer sağlamak için markalaşma kararı aldı. Kendi markasını yaratan lise, markaya okulun baş harflerinden oluşan 'EAC' ismini verip, forma ve cübbe üretimine başladı. Markanın logosunu da yine okulun görsel sanatlar öğretmeni tasarladı.

'ÖĞRENCİLERİMİZ BU SÜREÇTE MESLEĞİ DE ÖĞRENMİŞ OLUYOR'

Lisenin Müdürü Metin Akhisar, "Okul olarak, okul forması diken ve bunu marka haline getiren ülkedeki ilk okuluz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Kız meslek liselerinin en lokomotif bölümlerinden birisi, moda tasarımları teknolojileri alanıdır. Bu alanı tekrar canlandırmak, öğrenci rağbetini arttırmak istiyoruz. Öğrencilerimizi öğreterek, eğitmek istedik. Bunu da öncelikle kendi okulumuzun formalarını üreterek yaptık. Sonuçta okulumuzda binin üzerinde öğrenci var. Bu öğrencilerimizin giyim malzemelerini hazırlamak bize prestij kazandıracaktı. Üretime başladıktan sonra bunun markalaşması fikri canlandı. Ürettiğimiz kıyafetlerle kendi markamızı oluşturduk. Üretimimizi duyan devlet veya özel okul ya da firmalar, iş önlüğü ya da okul forması için sipariş vermeye başladı. Öğrencilerimiz bu süreçte mesleği de öğrenmiş oluyor. Üretiyor ve asgari ücret kadar gelir elde ediyor. Ürünlerimizi pamuktan üretiyoruz. Penye tişörtler yapıyoruz. 1 aylık üretim kapasitemiz 1400 parça ürün" dedi. Akhisar, artan taleple üretim kapasitelerini arttırabileceklerini de söyledi.

'PROFESYONELLEŞİYORLAR'

Moda Tasarımları Teknolojileri Alan Şefi Gökçe Güleri ise "Öğrenciler büyük tecrübe kazanıyor. Sektöre erken adım atmış oluyorlar. Ürettiklerinden kazanç sağlayacaklarını öğreniyorlar. Profesyonelleşiyorlar. İşi bilerek mezun olmuş oluyorlar" diye konuştu.

'AVANTAJLARI ÇOK'

11'nci sınıf öğrencisi Gözde Akkaya da "Geleceğim için bir ön hazırlık oluyor. Avantajları çok. Gelecekte bir firmaya girdiğim zaman, döner sermaye ortamında daha rahat hareket edeceğim. Elde ettiğimiz gelir de ev ihtiyaçlarımız için katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. (DHA)