"Devlet olarak Diyarbakır annelerinin yanındayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin, "Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır." dedi.

Cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisinde kılan Erdoğan, çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin bir soru üzerine, olayın dün gece gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Olayda ilk etapta 4, daha sonra oradaki şehitlerimizin sayısı 7'ye yükseldi. Şu anda 10 kadar da yaralımız var. Allah yaralılarımıza şifalar versin, şehitlerimize rahmet eylesin. Hemen İçişleri Bakanımı oraya gönderdik, aynı zamanda genel başkan yardımcımı oraya gönderdim. Valimizden anbean bilgileri aldığım gibi şehit aileleriyle dördüyle birebir aynı zamanda görüşme fırsatım oldu. Fakat onların tevekkülü, onların bütün bunlar karşısında 'Zaten biz yıllardır aşiret olarak çok şehit verdik. Bunlar bizi yıldırmayacak.' diyor."

Erdoğan, "Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır. Şu anda da orada gerek HDP İlçe başkanı gerekse belediye fen işleri, şimdilik ilk etapta bunlar alındı ve daha başkaların da bu süreç içerisinde alınıyor, alınacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

Üçlü zirve

Pazartesi günü Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirvede konuşulacaklara yönelik soruya Erdoğan, şu karşılığı verdi:

"Bu zirve bir süreç. Soçi'de başladı, Ankara ile devam etti. Daha sonra Tahran'la bu süreci devam ettirdik. Tekrar dönüşü yaptık, Soçi ve şu anda Ankara'da devam ediyoruz. Ankara'da yapacağımız bu zirveyle beraber de ağırlıklı olarak İdlib'teki gelişmeleri ele alacağız. İdlib'teki gelişmelerde de gözetleme noktaları dahil olmak üzere bunlardaki gelişmeler ve buradaki terör örgütleriyle verilen mücadele, bunları ele almak suretiyle bu süreci devam ettireceğiz. Koalisyon güçlerinin kendilerine göre yaptığı bazı çalışmalar var. Bizim onlarla da yaptığımız bazı görüşmeler var, Amerika ile yaptığımız bazı görüşmeler var. Bizim sınırımızda derinliğe baktığımızda Sayın Trump'ın daha önce 20 mil diye ifade ettiği 30 kilometre civarındaki bir derinliği kapsayan bu bölgedeki çalışmalarımız, bizim Silahlı Kuvvetler mensuplarıyla Amerika'nın yine aynı şekilde görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler neticesinde varılan bazı noktalar var. Nitekim şu anda karşılıklı olarak helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak bir hava harekatı yürütüyorlar. Ama tabii bu hava harekatı yeterli mi? Değil. Burada terör örgütü PYD, YPG bunlara karşı Amerika'nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır var mı şu anda? Henüz istediğimiz tavır yok. Bu istediğimiz tavrın gelişmesi, oluşması lazım. Bir hafta önce Sayın Trump'la bir görüşmem olmuştu. Şimdi de biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidiyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük ihtimalle Sayın Trump'la orada bir görüşmemiz olacak. Gerek dar kapsamlı, gerekse belki ikili. Bu görüşmelerimizde bunları tekrar ele alacağız. Buna göre de bu bölgedeki çalışmalarımızı hassasiyetle yürüteceğiz."

"Peyderpey sayı artıyor, daha da artacak diye düşünüyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için nöbet tutan annelerin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Tabii burada canı yanan anneler. Yani evlat acısı nedir, bunu anneler gayet iyi bilir. 'Ağlarsa anam ağlar' diyor ya. Şimdi bu iş adeta serbest bırakılmış olsa burada öyle 28 aile filan değil, belki binler oraya akacak ama tabii bir yerde de bir korku olayı da var. Tüm bunlara bunlara rağmen sivil toplum kuruluşları vesaire, bunlar da artık Diyarbakır'a gelmeye başladılar. Bu daha da artacak."

Diyarbakır annelerine, "Bir defa biz devlet olarak yanınızdayız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bu süreci biz de takip ediyoruz." diye seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burada PKK, siyasi uzantısı HDP, bunlar yapacakları bir şey varsa bunu yaparlar. Bu işi adeta Meclise taşımak suretiyle kendilerini meşrulaştırma gayretine kusura bakmasınlar, biz prim vermeyiz. Onlardan gelecek bir tehditle bunu yapmamıza gerek, zaten biz yapılacak olanı yapıyoruz. Nerede yapıyoruz? Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de yapıyoruz. Bu süreci devam ettiriyoruz ve bunu devam ettirirken de bütün o terör örgütünün, PKK'nın yıkmış olduğu binaları yeniden inşa ettik. Oralara bütün bu vatandaşlarımızın yerleşmesini sağladık. Bunları yapan biziz. Devlet burada varlığını sürdürüyor ama bunlar bugüne kadar hiçbir zaman Kürtlerin savunucusu havasına giren bu terör örgütü tam aksine oradaki Kürt vatandaşlarımı, kardeşlerimi her türlü eza, cefanın içerisine sokuyor. Onları orada süründürürken kendi evlatlarını, yakınları en lüks yerlerde eğlendirdiler, yaşam sağladılar. O bakımdan biz şu anda Diyarbakır'da hatta bugün Süleyman (Soylu) bey, cenazelerin defninden sonra genel başkan yardımcımla beraber o da onları ziyaret edecek. Bu sabah kendisiyle onları da görüştük. Bu arada da peyderpey sayı artıyor, daha da artacak diye düşünüyorum."