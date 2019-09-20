Devlet Opera ve Balesi 2019-2020 sezonunu tanıttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi, yeni sezonda izleyicileri 193 prodüksiyon ve 794 temsille buluşturacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, "Şu anda öngörüyoruz ki bu sezon geçtiğimiz sezonun da üzerine çıkacak. Yine rekorlar kıracağımız bir sezon olacak" dedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün 2019-2020 sanat sezonu tanıtıldı. Opera binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan ile Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürleri katıldı. Sanat sezonunun açılışında konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan, "2018-2019 sezonunda çok başarılı bir sezon geçirdik. Çok yüksek rakamlara ulaştık. Özellikle bu sezon içerisinde seyirci artışımız 6 operamızda yüzde 13-14 civarındayken, hasılatımız da yüzde 17 dolaylarına ulaştı. Bunlar gerçekten çok büyük rakamlar. Tabii rakamlar bizim için önemli çünkü hem seyircimizden aldığımız destek, onların teveccühleri, dolu salonlarımız hem de rakamlarla başarı olarak dökebilmek çok değerli. Bu sene yaz festivallerimizi birkaç gün önce çok güzel bir gala konseriyle bitirdik. Bu sene yaz festivallerimizde de Aspendos Opera Bale Festivali, İstanbul Opera Festivali ve Bodrum Bale Festivalimizde hem seyirci hem de hasılat olarak tüm zamanların rekorlarını kırdık. Efes Opera ve Bale Festivalimiz de çok başarılı geçti. Efes Antik Tiyatro, tadilatta olduğu için daha küçük alanlarda temsillerimizi gerçekleştirdik. Ama oralarda da mutlak başarıya ulaştık ve yine kapalı gişe temsiller yaptık. Yeni sezonu açıyoruz Opera ve Bale olarak" dedi.

Bu senenin 'Göbeklitepe' senesi ilan edilmesi dolayısıyla Aralık ayının sonuna doğru 'Göbeklitepe' eserinin sahneleneceğini belirten Karahan, "Göbeklitepe sezonun en son ve en flaş eseri olarak sahnede olacak. Biliyorsunuz geçen sene Troya yılı münasebetiyle biz bir 'Troya' eseri koymuştuk ve 20 binden fazla izleyiciye ulaştık. Kapalı gişe temsiller yaptık. Geçen senenin flaş eseri olmuştu. Bolşoy Tiyatrosu'nda tarihte ilk kez bir Türk operası dakikalarca ayakta alkışlandı. Bu bizim için bir gurur meselesiydi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un destekleriyle Moskova'daki temsilimizi yapmıştık. Kendisine bir kez daha teşekkür etmek isterim. Bu sene de 'Göbeklitepe' için muazzam bir prodüksiyon yapıyoruz. Oratoryo, opera arasında bir şey diyebiliriz. Sahneli, danslı ve teknolojiyi kullandığımız bir prodüksiyon olacak. Dünyada sanırım çok fazla ses getirecek ve gururla dünyaya sunabileceğimiz bir eser diyebilirim. Göbeklitepe'de en az 200 kişi çalışacak diyebilirim. Göbeklitepe'de bizleri çok büyük sürprizler bekliyor. Hem müzikal hem sanatsal anlamın dışında o salona giren tüm seyircilerin soluklarını tutmuş bir şekilde izleyip, büyülenerek çıkacağı bir temsil olacağını şimdiden ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Karahan, bu sene sahnelenecek eserlerin toplam sayısını da verdi. Karahan, "Bu sene illerimizde yeni eserlerimizle beraber aynı zamanda geçen seneden gelen çok başarılı eserlerimizle bir araya getirip, toplayıp yine muhteşem bir sezonla seyircilerimizin karşısında olacağız. Birbirinden ayrı 193 prodüksiyon, 794 ayrı temsille DOB izleyicileriyle bir araya gelecek. Şu anda öngörüyoruz ki bu sezon geçtiğimiz sezonun da üzerine çıkacak. Yine rekorlar kıracağımız bir sezon olacak" diyerek 6 operadaki eserler hakkında bilgi verdi.

ANKARA'DA 29 ESER SAHNELENECEK

2019-2020 sezonunda Ankara'da 29 eser sayısıyla tahmini toplam 160 temsil yapacaklarını belirten Karahan, bu eserlerin 6 tanesinin yeni opera, operet, müzikal olduğunu, 4 tanesinin de eski opera, operet, müzikal olduğunu bildirdi. Bu eserlerin yanı sıra 3 yeni bale eseri, 6 eski bale eseri, 1 çocuk oyunu, 9 konser de sahnelenecek.

İSTANBUL'DA TEMSİL SAYISI 156

2019-2020 sezonda İstanbul'da toplam 44 eser sahneleneceğini söyleyen Karahan, tahmini temsil sayısını da 156 olarak aktardı. Karahan, İstanbul'da sahnelenecek 3 yeni opera, operet, müzikal, 5 yeni bale olduğunu söyleyerek, 7 eski opera, operet, müzikal, 9 eski bale, 15 konser, 5 eski çocuk oyununun da İstanbul seyircisiyle buluşacağının altını çizdi.

İZMİR'DE SENE BOYUNCA 34 ESER SAHNELENECEK

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nce yeni sezona 6 yeni opera, operet, müzikal, 4 eski opera, operet, 14 konser, 3 eski, 1 yeni çocuk oyunuyla toplam 34 eser sahneleneceğini söyleyen Karahan, İzmir'de tahmini temsil sayısını da 150 olarak belirtti.

MERSİN'DE 30 ESER SAHNELENECEK

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin 2019-2020 sezonunda toplam 30 eser sahneleyeceğini söyleyen Karahan, bu eserlerin 7 tanesinin yeni opera, operet, müzikal, 6 tanesinin eski opera, operet, müzikal, 14 konser, 3 çocuk oyunu olduğunu aktardı. Karahan, Mersin'de tahmini temsil sayısını da 114 olarak açıkladı.

ANTALYA 31 ESERLE 2019-2020 SEZONUNA BAŞLAYACAK

Antalya'da toplam 31 eser olduğunu söyleyen Karahan, tahmini temsil sayısının da 95 olduğunu belirtti. Bu eserlerden 5 tanesinin yeni opera, 3 tanesinin eski opera, 2 tanesinin yeni bale, 2 tanesinin eski bale, 1 tanesinin eski çocuk oyunu, 3 tanesinin de yeni çocuk oyunu olduğunu söyleyen Karahan, Antalya'da yeni sezonda 15 konser verileceği bilgisini de verdi.

SAMSUN'DA TAHMİNİ TEMSİL SAYISI 104

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde bu sene 30 eser sahneleneceğini söyleyen Karahan, tahmini temsil sayısını 104 olarak aktardı. Karahan, Samsun'da 2019-2020 sezonunda 18 konserin yanı sıra 3 yeni opera, 3 eski opera, 2 yeni bale, 2 eski bale 1 yeni çocuk oyunu, 1 eski çocuk oyunu olacağını aktardı.

DOB Opera Binası'nda düzenlenen açılışa DOB Genel Müdürü Murat Karahan'ın yanı sıra DOB Genel Müdür Yardımcısı Vekili Volkan Ersoy, Ankara DOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Emre Güler, İstanbul DOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, İzmir DOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Aytül Büyüksaraç, Antalya DOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Sibel Kızılateş, Mersin DOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Bengi İspir ve Samsun DOB Başrejisörü Vekili Şahan Gürkan katıldı.

(Emin Kuvat/İHA)