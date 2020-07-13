Devlet Opera ve Balesi festival programını açıkladı - Son Dakika

Devlet Opera ve Balesi festival programını açıkladı

Devlet Opera ve Balesi festival programını açıkladı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan: "Orkestra şefi çalgıcılara provalar esnasında en az 2, konser esnasında ise en az 1 buçuk metre mesafede olacak" ANKARA - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 2020 festival programını paylaştı.

Devlet Opera ve Balesi festival programını açıkladı

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan:

"Orkestra şefi çalgıcılara provalar esnasında en az 2, konser esnasında ise en az 1 buçuk metre mesafede olacak"


ANKARA - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 2020 festival programını paylaştı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, "Orkestra şefi çalgıcılara provalar esnasında en az 2, konser esnasında ise en az 1 buçuk metre mesafede olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının hedef ve amaçları doğrultusunda ülke turizmine kültür ve sanatla katkı sağladıklarını belirten Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, "Devlet Opera ve Balesi olarak çok ciddi rakamlara ulaşmışız. 2017-2018 sanat sezonunda 404 temsil, 2018-2019 sanat sezonunda 373 temsil görünüyor ki, bu rakam sizi yanıltmasın. Ankara Devlet Operası tadilat sebebiyle 2 ay geç açılmıştı, o eksiklik ondan dolayı görünüyor. 2019-2020 sezonunda da 434 temsil gerçekleştirmiş Ekim ve Şubat ayları arasında Devlet Opera ve Balesi. Yine 2017-2018 sezonunda 184 bin 690 seyirci, 2018-2019 sezonunda 192 bin 878 seyirci ve bu sene ise gerçekten çok çarpıcı bir rakam, Ekim ve Şubat ayları aralığında 233 bin 135 seyirciye ulaşmışız. Bu gerçekten çok ciddi bir artış. Yine hasılatımız geçen sene bu dönem için 3 milyon 751 bin lira iken, 2019-2020 sezonunda pandemi başlayana kadar 6 milyon 258 bin lira hasılat yapmışız. Neredeyse yüzde 100 oranına yakın bir artışımız var" ifadelerini kullandı.

"Orkestra şefi çalgıcılara provalar esnasında en az 2, konser esnasında ise en az 1 buçuk metre mesafede olacak"

Pandemi sürecinde konserlerdeki oturma düzenine ve alınan tedbirlere değinen Karahan, sözlerine şöyle devam etti:

"Salgın koşullarında bir standart oluşturmak için Almanya'nın en önde gelen senfoni ve filarmoni orkestralarının yöneticileri, işte Berlin Filarmoni, Orkestra Berlin gibi çok önemli operaların ve yine Berlin Üniversitesindeki bilim adamlarının birlikte hazırlamış oldukları bir çalışma vardı ve biz o çalışmayı baz aldık. Yine Aspendos'daki konserde de bu çalışmayı baz aldık. Peki bu çalışma neydi? Yaylı çalgılarda sandalye mesafesi 1 buçuk metre, üflemeli çalgılarda çalgı ağzından itibaren 2 metre ve diğer çalgıcılar ile araya ek pleksiglas siperlikler konarak ve ağız sıvılarına karşı tek kullanımlık mendiller, vurmalı çalgılarda takım alet ve aksesuarlarının paylaşımından kaçınılarak 1 buçuk metrelik sandalye aralığı ile yerleşecek. Orkestra şefi çalgıcılara provalar esnasında en az 2, konser esnasında ise en az 1 buçuk metre mesafede olacak."

Genel Koordinatör Oğuz Sırmalı ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Solmaz Haberal'ın da yer aldığı basın toplantısı festival tarihlerinin paylaşılmasının ardından son buldu. Programa göre 2. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri (5 Temmuz - 22 Ağustos), 3. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali (21-28 Temmuz), 27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali (5-12 Eylül) ve 11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali (19-27 Eylül) temsillerinin tümü korona virüs ile mücadele kapsamında hijyen kurallarına uyularak ve açık havada yapılacak.

CEO, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Devlet Opera ve Balesi festival programını açıkladı - Son Dakika
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