Devlet Opera ve Balesi'nden 3 bin kişilik "Yeni Yıl Konseri" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Devlet Opera ve Balesi'nden 3 bin kişilik 'Yeni Yıl Konseri' - Son Dakika Magazin

Devlet Opera ve Balesi'nden 3 bin kişilik "Yeni Yıl Konseri"

6 saat önce

DOB Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, 3 bin kişilik Congresium'da düzenleyecekleri konser için klasik opera aryalarından napoliten parçalar ve Türk müziği eserlerine kadar geniş bir repertuvar hazırladıklarını söyledi.

Devlet Opera ve Balesi'nden 3 bin kişilik

DOB Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, 3 bin kişilik Congresium'da düzenleyecekleri konser için klasik opera aryalarından napoliten parçalar ve Türk müziği eserlerine kadar geniş bir repertuvar hazırladıklarını söyledi.


Karahan, 28 Aralık'taki konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrasını Sunay Muratov'un yöneteceğini, başarılı soprano ve tenorların sahnede olacağını belirtti.


Avrupa'da başarılar kazanmış soprano Burcu Uyar'ı bu sene Ankara Devlet Opera ve Balesi bünyesine aldıklarını ve Yeni Yıl Konseri'nde müzikseverlerle buluşturacaklarını dile getiren Karahan, şunları kaydetti:


"Konserlerini dinlemekten çok zevk aldığımız sopranolarımız Çiğdem Önol, Funda Ateşoğlu ve Esin Talınlı, tenor Aykut Çınar da bu konserde bizlerle olacak. Her konserde genç bir yeteneğimizi izleyiciyle buluşturuyoruz. Genç jenerasyon solistlerinden Kamil Kaplan da sahnede olacak. Bendeniz de birkaç eserle konsere katkıda bulunmaya çalışacağım."


Karahan, "Bugüne kadar hiçbir konserde seslendirmediğim bir aryayı da bu konserde seslendireceğim. Ankaralı izleyicilerimizin muhteşem dakikalar geçireceği bir konser olacak." dedi.


Sopranolar Çiğdem Önol, Esin Talınlı, Funda Ateşoğlu, Burcu Uyar, mezzosoprano Ferda Yetişer, tenor Murat Karahan ve Aykut Çınar, bariton Kamil Kaplan'ın sahnede olacağı konserin ışık tasarımını Fuat Gök üstleniyor.

Murat Karahan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:34 
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