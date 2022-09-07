"Güldestan", 13 ve 20 Eylül'de AKM'de sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
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"Güldestan", 13 ve 20 Eylül'de AKM'de sanatseverlerle buluşacak

07.09.2022 10:50
"Güldestan", 13 ve 20 Eylül'de AKM'de sanatseverlerle buluşacak

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) beğenilen eserlerinden "Güldestan", 13 ve 20 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) beğenilen eserlerinden "Güldestan", 13 ve 20 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle 2004'te DOB Genel Müdürlüğünün Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul Devlet Opera Balelerinden oluşan bir kumpanya ile sahnelenen eser, müzik ve dans prodüksiyonu olarak 18 yıldır izleyiciyle buluşuyor.

Koreograf ve sanat yönetmeni Beyhan Murphy ile Mercan Dede'nin hazırladığı eser, çağdaş ve geleneksel Türk kültürünü yurt dışına tanıtmak amacıyla hayata geçirildi.

Eser, Türkiyenin yanı sıra Mersin, Antalya, Samsun, İzmir, Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından, Hollanda, Çin, Almanya, Kuzey Makedonya, KKTC, Bosna Hersek, Cezayir, Arnavutluk ve Fransa'da da izleyiciyle buluştu.

Aspendos Opera ve Bale Festivali, Bodrum Bale Festivali ve Bursa Festivali'nde de sahneye konulan eserde, Ara Güler'in İstanbul fotoğrafları da yer alıyor.

Eser, bir göç yolundan şehirdeki kafeye, yazar Orhan Pamuk'un eserlerinden 18. yüzyılda Evliya Çelebi'ye, modern insanın içsel yolculuklarından semaya, Osmanlı zamanlarından modern İstanbul'a varan bir yolculuğu ele alıyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, Eylül, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Güldestan', 13 ve 20 Eylül'de AKM'de sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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