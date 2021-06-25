Devlet ormanlarından elde edilen ürünlerin satışına ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Devlet ormanlarından elde edilen ürünlerin satış işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Orman Genel Müdürlüğünün "Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, döner sermaye işletmelerince üretilen her çeşit orman ürününün maliyet bedeli; dağıtım gideri, tarife bedeli, satış masrafı, fiili masraf ve beklenmeyen giderlerden oluşacak.

Orman Genel Müdürlüğünce birim orman ürününe karşılık gelen dağıtım giderleri, orman ürünlerinin cinsi, çeşidi ve kalitesi itibarıyla her yıl hesaplanacak.

Aynı cins ve nitelikteki orman ürünlerine ait muhammen bedelleri, satış yerlerinin tüketim merkezlerine olan uzaklığı ve pazarın gerekleri dikkate alınarak işletmeler ve satış yerleri itibarıyla belirlenecek.

İşletmelerce üretilen orman ürünlerinin piyasa ile dikili ağaç satışlarında, açık artırma usulü esas olacak. Açık artırmalı ihalede satılamayan ürünlerin satışı; bir sonraki ihaleye kadar geçecek süre içerisinde bozulması veya değer kaybına uğraması gibi hususlar göz önüne alınarak aynı muhammen bedel ve satış şartlarıyla pazarlık usulü ile de yapılabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarıyla lüzum ve fayda görülen veya acele satış yapılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piyasa fiyatı üzerinden tahsisen satılabilecek.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarına fiyat teklifi vermek suretiyle de orman ürünü satışı gerçekleştirilebilecek.

Satış bedeli ve satışla ilgili her türlü vergi, fon ve faiz gibi diğer bedellerle geçici ve kesin teminatların tahsili Genel Müdürlükçe uygun görülen her türlü banka ürün ve kartları ile de yapılabilecek.

Orman ürünlerinin satışları, yürürlükte olan amenajman (ormanların nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağını, ormanların sürekliliğinin sağlanması için ormancılık faaliyetlerinin tümüne ve ormanlardan daha fazla nasıl verim alırız sorusuna yanıt arayan bilim dalı) ve silvikültür (planlı ormancılık yaklaşımına dayalı biçimde yeni ormanların kurulması, bu ormanlarla birlikte tabii olarak yetişmiş ormanların gençleştirilmesi ve bakımı ile orman alanlarının ekosistemin ve toplumun çok yönlü ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde devamlılık ilkesi doğrultusunda en verimli biçimde işletilmesine imkan verecek biçimde varlıklarının devam ettirilmesi ile uğraşan bilim dalı) plan verileri ve süreleri de dikkate alınarak 5 yılı aşmamak üzere, çok yıllık olarak da yapılabilecek.

Açık artırmalı ve pazarlıkla yapılacak satışlar

Orman ürünlerinin açık artırma suretiyle yapılacak satışlarında ürünün cinsi, miktarı, yeri ve muhammen bedeline ait bilgiler bölge müdürlüğüne gönderilecek.

Açık artırmalı olarak piyasaya arz edilecek orman ürünleri müdürlük satış komisyonu tarafından tespit edilecek.

Açık artırma ve pazarlıkla yapılacak orman ürünlerinin satışı, mahiyeti, miktarı, bedeli, peşinatı, vadesi, faizi ve sair şartlarını ihtiva eden şartname ve sözleşmeler Genel Müdürlükçe tespit edilen esaslar dahilinde mahalli icap ve ihtiyaçlara göre tanzim edilecek.

İhalenin iptal edilmesi durumunda istekliler idareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacak.

Müdürlük ve şeflik fidanlıklarında üretilen orman yetiştirme materyalleri, açık artırmalı ve tahsisli satış usulüyle satılabileceği gibi üretim maliyetleri ve piyasa şartları dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenen fiyatlar üzerinden doğrudan da satılabilecek. Bu ürünlerin toplu satışlarında indirim uygulanabilecek.