Son dakika haberleri! Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni - Son Dakika

Mersin'de 11 şehit yakını ile 5 gaziye, düzenlenen törenle "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit ve gazilerin öz geçmişleri okudu.

Törende, 2017 yılında Ağrı'da Eleşkirt ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın 7 yaşındaki oğlu İsmail Tuğra Doğan, babasının öz geçmişi okunduğu sırada üzüntü yaşadı.

Annesi Rukiye Doğan'ın gözyaşlarını silerek teselli ettiği İsmail Tuğra, törene katılanları duygulandırdı.

Şehitlerin madalya ve beratını çocukları aldı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, öz geçmişlerin okunmasının ardından 11 şehit yakını ile 18 gaziye, Devlet Övünç Madalyalarını ve Beratını verdi.

Programda, 2018 yılında Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in madalya ve beratını, 3 yaşındaki oğlu Yağız Efe Dikmen ve eşi Ayşe Büşra Dikmen aldı.

Şehit İsmail Hakkı Doğan'ın madalya ve beraatı da oğlu İsmail Tuğra Doğan'a verildi.

Vali Su, törenin ardından yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin ülkesi için canla başla mücadele ettiğini söyledi.

Şehitlik ve gazilik mertebesinin önemine işaret eden Su, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, vatanımız ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, birliği, bayrağımız ve hayatlarını seve seve ortaya koydular. Bazıları şehadet mertebesine ulaştı. Hayatını ortaya koyan bazı kardeşlerimize de gazilik nasip oldu. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu vatan, bizim vatanımız. Her zaman sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.