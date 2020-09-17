Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tüm Türkiye'de aynı saatte Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları Tevcih Töreni düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen törende, Afyonkarahisar'da Vali Vekili Mehmet Boztepe ve protokol üyeleri, gazi ve şehit yakınlarına madalya ve beratlarını takdim etti.

Boztepe, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınlarının ve gazilerin fedakarlıklarının değerinin her şeyden üstün olduğunu belirtti.

Şehitlere ve gazilere verilen değerin madalya ile ölçülemeyeceğini dile getiren Boztepe, şöyle devam etti:

"Fakat sonuçta sizlere duyduğumuz vefanın, sizlere duyduğumuz minnet duygusunun bir simgesi olarak bugün madalya ve beratlar kıymetli gazilerimiz ve şehitlerimizin yakınlarına tevdi edilecek. Ümit ediyorum ki bir ömür boyunca şehitlerimizin ve burada bulunan gazilerimizin bizlere yapmış oldukları fedakarlığın bir nişanesi olarak bizlerin kalbinde, bir ömür boyu sizlerin de evlerinde gururla asacağınız bir nişane olarak kalacaktır."

Daha sonra Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgay Uğantaş'ın yakınları ile Malul Gazi Jandarma Uzman Onbaşı Serdar Aladaş ve Malul Gazi Jandarma Uzman Çavuş Nuri Karakaş'a madalya ve beratları teslim edildi.