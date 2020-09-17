Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni - Son Dakika

Şanlıurfa'da şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Şanlıurfa'da 4 şehit yakını ile 5 gaziye, törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit ve gazilerin öz geçmişleri okudu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın tevcihleriyle şehit yakınları ve gazilere madalyalarını takdim etmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Bu topraklarda başı dik ve onurlu yaşanması için hayatını çekinmeden feda edenlere Allah'tan rahmet dileyen Erin, "Her ailenin yakınlarında şehitler var, feda ettiğimiz insanlar var. Bu sayede minarelerimizde 5 vakit ezanlar bu sayede Allah'a şükür ay yıldızlı al bayrağımız özgürce dalgalanıyor. Bu sayede biz Türk milleti olarak diyoruz ki kimsenin önünde biz baş eğmiyoruz. Bunu da bildikleri için içeriden bizi çözmeye, çökertmeye yönelik büyük uğraşlar veriliyor. Dikkatli olmamız gereken noktanın bu olduğunu bugün vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak ve birbirimize daha çok destek olmalıyız." dedi.

Erin, konuşmasının ardından şehit aileleri ve gazilere Cumhurbaşkanlığınca gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve şehit yakınları katıldı.