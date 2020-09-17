Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni - Son Dakika

Bartın'da şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Bartın Valisi Sinan Güner, Valilik Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm kahramanlarla iftihar ettiklerini söyledi.

Bugün ülkenin dört bir yanında şanlı Türk bayrağının dalgalanmasının, bağımsız ve korkmadan geleceğe umutla bakılmasının kahraman şehit ve gazilerin sayesinde olduğunu ifade eden Güner, "Devletimizin bekası, vatanımızın ilelebet payidar kalabilmesi için seve seve canlarını ortaya koyan şehitlerimiz, milletimizin ebediyen şan ve şerefle yoluna devam edeceğinin bir göstergesidir. Bugün bu madalya ve berat, devletimizin size duyduğu derin minnettarlığın küçük bir sembolüdür." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Güner, 26 Haziran 2017'de Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin'in Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı şehidin babası eşi Aysel ile 5 yaşındaki kızı Asmin Nisa Çetin'e takdim etti.