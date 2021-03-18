Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni - Son Dakika

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Törenin düzenlendiği salonda bulunan şehit aileleri ve gaziler

Şehit ve gazilerin özgeçmişlerinin okunması

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun konuşması

Şehit yakınları ve gazilere madalya ve beratlarının verilmesi MERSİN - Mersin'de 5 şehit yakını ile 6 gaziye, düzenlenen törenle "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit ve gazilerin öz geçmişleri okudu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, törende yaptığı konuşmada, aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin vatan için canlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Şehitlik mertebesinin öneminden bahseden Su, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimiz, istikbalimizden, bağımsızlığımızdan hürriyetimizden asla ve asla taviz vermeyeceğimizi tüm dünyaya göstermişler ve bize bu güzel vatanımızı armağan etmişler, miras bırakmışlardır. Bizler onlardan aldığımız ruhla, onların bize ışık tuttuğu ruhla vatanımızı, ülkemizi dünyada en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize layık olmak için hep birlikte bir ve beraber olarak çalışmaya azimle devam edeceğiz. Biz ancak bu çalışma ve ruhla onlara layık olabilir, onları mutlu edebiliriz."

Konuşmaların ardından Vali Su, şehit yakını ile gazilere Devlet Övünç Madalyalarını ve Beratını verdi.

Programda şehit Piyade Uzman Çavuş Atanur Bal'ın madalya ve beraatı oğlu Yusuf Bal'a verildi.

Bir askerin yardımıyla koltuk değnekleriyle sahneye çıkan Gazi Piyade Sözleşmeli Er Durmuş Ünel madalya ve beratı Vali Su'dan aldı.

Törende bazı şehit yakınlarının duygulandığı görüldü.