Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreni - Son Dakika

Vali İbrahim Akın'ın şehit ailesine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etmesi

Vali İbrahim Akın'ın konuşması

KIRŞEHİR - Kırşehir Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali İbrahim Akın, törende, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Süleyman Sevim'in babası Yunus ve annesi Altın Sevim'e, gaziler Uzman Jandarma Çavuş Fuat Başdoğan ile Jandarma Uzman Onbaşı Ali Müjdat Köksal'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Akın, "Kırşehirli şehidimizin ailesine ve 2 gazimize Cumhurbaşkanlığımız tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilmesi kararlaştırılmıştır. Bugün biz de şehidimizin ailesine ve gazilerimize takdim ettik. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum. Şehit ailemizin ve gazilerimizin Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı göğüslerinde gururla taşıyacaklarına eminim." diye konuştu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, şehit Süleyman Sevim'in ailesi ve gaziler katıldı.