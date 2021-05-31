Üye Girişi
"Devlet-özel sektör" dayanışmasıyla meslek sahibi oluyorlar - Son Dakika

"Devlet-özel sektör" dayanışmasıyla meslek sahibi oluyorlar

31.05.2021 11:37

Sivas'ta "devlet-özel sektör" iş birliğiyle açılan ücretsiz ve iş garantili tekstil teknolojisi kurslarını başarıyla tamamlayan kadınlar, kentteki tekstil firmalarında istihdam ediliyor.

Sivas'ta "devlet-özel sektör" iş birliğiyle açılan ücretsiz ve iş garantili tekstil teknolojisi kurslarını başarıyla tamamlayan kadınlar, kentteki tekstil firmalarında istihdam ediliyor.

Kentte yaklaşık bir yıl önce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde iş garantili tekstil kursları açıldı.

İlk planda sadece kadınlar için açılan ücretsiz kurslara özel sektör de makine ve teçhizat desteği sağlayarak tam donanımlı kalifiye eleman ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanmasının önünü açtı.

Kursta tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu üretim modellerini uygulama yaparak öğrenen 62 kadın, kentteki 4 büyük tekstil firmasında çalışma fırsatını yakalayarak hem üretime hem de aile ekonomisine güç katmaya devam ediyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine, kurslar sayesinde kentte faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarına kalifiye düz dikiş makinecisi ve overlokçu yetiştirdiklerini söyledi.

Kursiyerlerin iş koluna göre 20 gün ile 2 ay arasında eğitim gördüklerini anlatan Baker, kurs sonunda başarılı olanların işe yerleşmelerini sağladıklarını aktardı.

Baker, özel sektörün de kurslara büyük destek verdiğini kaydederek, "Merkezimizde bazı makineler bulunmuyor. Biz de bu makineleri tekstil sektöründeki iş adamlarından istiyoruz. Onların gönderdikleri veya yeni aldıkları makinelerle bant usulü sistem kuruyoruz ve bu sistemle sektörün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştiriyoruz." dedi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde insanları meslek sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Baker, "Bu dönemde baktık ki sektörde erkeklere de ihtiyaç var. Son açtığımız kurslarda erkek kursiyerlerimizi yetiştiriyoruz. Böylece hem istihdama hem de sektöre katkı sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Buradan aldığım ücretle çocuklarımı okutuyorum"

Kursu bitirdikten sonra kentte bir tekstil fabrikasında çalışmaya başlayan 4 çocuk sahibi 46 yaşındaki Songül Koçyiğitoğlu, eşinin malulen işçi emeklisi olduğunu belirterek, "Bu kurslar sayesinde iş imkanı bulduk. Buradan aldığım ücretle çocuklarımı okutuyorum, evimi geçindiriyorum. Eşime de ekonomik yönden destek oluyorum. Keşke şimdiye kadar evde oturmasaydım, daha önceden çalışmaya başlasaydım." diye konuştu.

Eşinin esnaf olduğunu dile getiren 3 çocuk sahibi 47 yaşındaki Aliye Alkın da salgın döneminde maddi açıdan yaşadıkları sıkıntıyı tekstil sektöründe çalışmasıyla atlattıklarını vurguladı.

Yeni açılan kursa katılanlardan 28 yaşındaki Abdullah Gülcür ise motor ve mekanik üzerine çalıştığını ifade ederek, "İnşallah sektörde çalışmaya başladıktan sonra aile kurma yönünde hedefim var." dedi.

Devlet-özel sektör dayanışmasıyla meslek sahibi oluyorlar
Devlet-özel sektör dayanışmasıyla meslek sahibi oluyorlar
Devlet-özel sektör dayanışmasıyla meslek sahibi oluyorlar
Devlet-özel sektör dayanışmasıyla meslek sahibi oluyorlar
Devlet-özel sektör dayanışmasıyla meslek sahibi oluyorlar

Halk Eğitim Merkezi, İstihdam, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Devlet-özel sektör' dayanışmasıyla meslek sahibi oluyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Fotokapan öyle bir görüntü kaydetti ki kimse ne yaptığını anlayamadı Fotokapan öyle bir görüntü kaydetti ki kimse ne yaptığını anlayamadı Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış

Son Dakika Haberleri
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
11:16 Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!
11:07 MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
11:06 Altın, haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor
10:59 Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak
Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi         
12:00
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti         
11:31
Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar         
11:25
Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!         
11:16
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı         
10:45
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş         
09:26
Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor         
09:21
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı         
09:12
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 12:10:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Devlet-özel sektör" dayanışmasıyla meslek sahibi oluyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement