Devlet Rehabilitasyon Merkezindeki 5 Çocuğun Daha Elinden Tuttu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı, 75'inci Yıl Engelli Rehabilitasyon Merkezindeki 5 çocuk devlet memuru olarak atandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı, 75'inci Yıl Engelli Rehabilitasyon Merkezindeki 5 çocuk devlet memuru olarak atandı.



75'inci Yıl Engelli Rehabilitasyon Merkezindeki devlet memurluğuna atanan çocuklar sevinçlerini paylaşmak için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'i ziyaret etti. Kayseri'de bugüne kadar, 18 yaşını doldurup kurumdan ayrılan 63 çocuktan 52'sinin atamasının gerçekleştiğini belirten Özer, ataması yapılan çocuklara hayat boyu başarı diledi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, çalışmalarında, kimsesizleri sahiplenen bir felsefe ile hareket ettiğini kaydeden Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız da sahipsiz kalmış tüm çocukların annesi de, babası da devlettir ifadesini kullandı. Biz Bakanlık olarak kim dara düşmüş, yolda kalmış ise onun annesi ve babası olmayı şiar edinen bir felsefeyle hareket ediyoruz. Bizler kadim kültürümüzde ve geleneklerimizde devletin hem anneliğine hem de babalığına yönelik vurgular yapılır; babalığın gücü ve kuvveti, anneliğin de şefkat merhameti vardır. Biz de bu şiarla hareket etmekteyiz. Bu çocuklarımız yıllardır bizim kuruluşlarımızda koruma ve bakım altında. Hepsinin ayrı ayrı nitelikleri ve özelliklerini tanıyorum. Kendileri bugün çocukluktan çıktılar, yetişkin oldular ve devlet memuru olarak atandılar" diye konuştu.



Çocukların yetiştirilmesinde emeklerini esirgemeyen kurum personeline teşekkür eden Özer, "Çocuklarımızın hem devlete olan vefa borçlarını ödeyeceğinden hem de bilgilerini ve eğitimlerini devletin faydasına kullanacaklarından şüphem yok. Bunun hem mutluluğunu hem de gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.



" Kırşehir'e atanan Ali Arık ise, "İl Müdürümüze, yurtta kalan anne babalarımıza bizi bugünlere getirdikleri için çok teşekkür ederim. Daha arkamızdan gelecek arkadaşlarımız var, hocalarımız bize çok destek veriyor. Allah başımızdan bu insanları eksik etmesin" şeklinde konuştu.



İzmir'e atanan Mahsun Ataş da, "İlk önce şaşırdım, sonra çok mutlu oldum. Devlet büyüklerime çok teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

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