Devlet sanatçısı Ataman mezarı başında anıldı - Son Dakika

Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, ölümünün 26. yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Ataman'ın Şehir Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Meclisi üyeleri ve araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin de katıldı.

Törende dua edilmesinin ardından Köse ve beraberindekiler, Ataman'ın mezarına karanfil bıraktı.

Sadi Yaver Ataman

Sadi Yaver Ataman, 23 Nisan 1906'da babasının görevli bulunduğu Yanya'da dünyaya geldi.

Eski adı Daru'l-Elhan olan İstanbul Konservatuvarına giren Ataman, buradan 1930 yılında mezun oldu ve müzik öğretmeni olarak devlet hizmetine girdi, 1938'de öğretmenlik görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Birçok kurumda görev yapan Ataman, Anadolu'nun pek çok yöresinde çalışma imkanı buldu.

Ataman, Atatürk'ün huzurunda iki kez saz çalarak türkü okudu. Radyo Kurumunun yayın hayatına başladığı ilk yıllarda İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postahanenin üst katında "Mehmet Sadi" adıyla ve Tanburacı Osman Pehlivan ile canlı yayınlara katıldı. Ankara Radyosu'nda açıklamalı programlarla halk müziğini geniş kitlelere ilk kez yaymaya çalıştı. Radyo programlarıyla Sivaslı Aşık Veysel (Şatıroğlu), İnebolulu Sarı Recep (Güray) ve Bayram Aracı gibi halk müziğine kaynak olmuş değerleri topluma kazandırdı. Kurduğu "Memleket Havaları Saz ve Ses Birliği" ile halk müziğini ilk kez konser salonlarına taşıyan Ataman, sanatçı kişiliğini, eğitimcilik ve yöneticilik vasıflarıyla birleştirerek sanat uygulayıcılarına örnek oldu.

Halk oyunlarının gün yüzüne çıkarılması ve aslına sadık kalınarak yaşatılması konusunda önemli hizmetlerde bulunan Ataman, sanatçı kişiliği yanında, bir bilim adamı olarak da Türk kültür hayatına hizmet etti, bilimsel çalışmalarında çoğunlukla müzikolojik ve folklorik konuları ele aldı.

İstanbul'da 10 Aralık 1994'te 88 yaşında hayatını kaybeden Ataman'ın cenazesi, çok sevdiği Safranbolu'da toprağa verildi.