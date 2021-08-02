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Devlet sanatçısı Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Devlet sanatçısı Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı

02.08.2021 14:58
Devlet sanatçısı Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nedret Güvenç, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nedret Güvenç, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sunuculuğunu Hakan Altıner'in yaptığı cenaze töreninde Dilek Türker, Türkan Kafadar, Nedim Saban, Gökçe Biçer, Uğurtan Atakan, Şahin Sekman ve Nergis Çorakçı, usta oyuncuyla dostluklarını anlatarak, hatıralarını paylaştı.

Törene, Güvenç'in kızı Müjde Bilgütay, yeğeni Ece Uslu, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, sanatçılar Suna Keskin, Göksel Kortay, Ulvi Alacakaptan, Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Sevinç Erbulak, Aslı İçözü ve Süeda Çil'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Devlet sanatçısı Güvenç'in cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nedret Güvenç'in öz geçmişi

İzmir'de 5 Eylül 1930'da dünyaya gelen usta oyuncu, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarında şan ve piyano bölümlerini bitirdi.

İlk olarak İzmir Şehir Tiyatrosu'nda 1948'de "Kadınlar Terzihanesi" isimli oyunla sahneye çıkan Güvenç, İzmir Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca İstanbul'a taşındı ve İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı.

Nedret Güvenç, 1950'de de "Yüzbaşı Tahsin" fil­miyle sinemaya adım attı. Sanat hayatı boyunca 300'den fazla filmde rol alan ünlü oyuncu, bir­çok yabancı filmin seslendirmesinde de çalıştı.

1959 ile 1960 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosunda da konuk oyuncu olarak sahneye çıkan sanatçı, sonrasında tekrar İstanbul'a döndü. 1974'te "En Büyük Kumar", daha sonra "Bernarda Alba'nın Evi" oyununun yönetmenliğini üstlendi.

Güvenç, 1995'te İstanbul Şehir Tiyatrolarından emekli olduktan sonra "Tiyatro İstanbul" bünyesine katıldı. Sayısız tiyatro oyununda da başrol oynayan ve bu dalda pek çok ödül alan Güvenç'e 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi.

Ayrıca Türkiye'nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini Nedret Güvenç yazdı.

Devlet sanatçısı Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı
Devlet sanatçısı Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı
Devlet sanatçısı Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı
Devlet sanatçısı Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı
Devlet sanatçısı Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı
Devlet sanatçısı Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı
Devlet sanatçısı Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Devlet sanatçısı Nedret Güvenç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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