Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi

25.12.2021 11:33

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi

İSTANBUL - Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Yavaşca için AKM'de tören düzenleniyor. Törende gözyaşlarına hakim olamayan eşi Ayten Yavaşça, eşi için yazdığı şiiri okudu.

Klasik Türk Müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdıran sanatçı için AKM'de tören düzenleniyor. Yavaşça, öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.

"Onsuz her şey çok zor olacak"

Eşini çok sevdiğini söyleyen Ayten Yavaşça: "Çok uzun bir süre hastanelerde kaldı. Hastanede yatış süremizce Sina Kıraç'a minnettarım. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Hastanemizdeki başhekimden tüm personele de çok teşekkür ediyorum. Onsuz her şey çok zor olacak. Ben onu tanıdığım zaman 19 yaşındaydım. Biz birbirimizi çok sevdik. Biz yüzyılın aşıkları kitabına girdik. Çok hüzünlüyüm eve sevinçle gelirdi ve evini çok severdi. Mütevazi biriydi, kimseden bir şey istemezdi ve herkesle dostu"

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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