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Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM'de tören düzenlendi - Son Dakika

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM'de tören düzenlendi

25.12.2021 13:15

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM'de tören düzenlendi İSTANBUL Klasik Türk Müziği sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM'de tören düzenlendi

İSTANBUL - İSTANBUL Klasik Türk Müziği sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. 95 yaşında vefat eden Yavaşca için AKM'de tören düzenlendi. Törende konuşan Bakan Ersoy, "İstisna şahsiyet kavramının içini bütünüyle dolduran bir insandı" dedi.

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Yavaşca için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ailesine, dostlarına ve sanat camiasına baş sağlığı diledi. Tören dualar ile son bulurken, Yavaşca'nın cenazesi ise öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.

"Eski zaman alimlerinin son örneklerinden biriydi"

Sanat alanındaki ilmiyle insanların hayatına dokunduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Öncelikle yeri doldurulamaz bir insan hazinesine veda etmenin derin üzüntüsü içinde değerli hocamıza Allah'tan rahmet; sizlere, sanat camiamıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tıp elbette çok farklı bir saha ve oradaki hizmetleri, yayınları, makaleleri, kurucu olarak aldığı sorumluluklar ve yetiştirdiği hekimlerle hocamızın hayatı başlı başına bir hayranlık vesilesidir. Bu gerçek, mesai arkadaşlarının ve öğrencilerinin şahsında en güzel şekilde yaşamaya devam edecektir. Ancak Alaeddin Yavaşça birden fazla zirvesi olan ulu bir dağ gibiydi. Şüphesiz hayatı boyunca Türk musikisi vesilesiyle en zarif, en zengin ve özgün şekilde yükselttiği zirve sanat olmuştur. Sanat ruha ve onun duygu dediğimiz dışa vurumlarına hitap etme ilmidir. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça tıp sahasındaki uzmanlığı kadar insanların hayatına sanat alanındaki ilmiyle de dokunmayı başarmış, derin bir iz ve etki bırakmış; "istisna şahsiyet" kavramının içini bütünüyle dolduran bir insandı. Anlatmak gerçekten çok güç. Eski zaman alimlerinin son örneklerinden biriydi demek sanırım bu anlamda doğru bir ifade olacaktır. Birden fazla alanda ve o alanların gerek idari makamlarında gerek ilmi safhasında gerekse uygulamasında yerine getirdiği vazifelerle, ortaya koyduğu ilmi ve sanatsal eserlerle, yetiştirdiği insanlarla Alaeddin Yavaşça ismi üzerine çokça konuşulması, anlaşılması, araştırılması ve daima faydalanılması gereken engin bir kaynağı ifade eder olmuştur" diye konuştu.

"Bakanlık olarak bu bizim görevimizden öte hocamıza vefa borcumuzdur"

Konuşmasına devam eden Bakan Ersoy, "Sanatçı Alaeddin Yavaşça bestecidir, icracıdır, araştırmacıdır, bilimsel bir kalem ve eğitmendir. Bugün Türk musikisi dendiğinde eğitim kurumlarından basılı kaynaklara, özgün eserlerden bu sahaya hizmet etmekte olan birbirinden kıymetli sanatçılara kadar seste, sözde, kişide nereye bakarsanız bakın hocamızın ismini, izini ve etkisini görürsünüz. Bu öyle büyük bir mirastır ki kelimelere dökmekle değil yaşamakla ve yaşatmakla ancak idrak edilebilir. Bakanlık olarak bu bizim görevimizden öte hocamıza vefa borcumuzdur. Milletimiz ise öz kültürüne nice değerler kazandırmış, duygularına tercüman olmuş, eserleri ile anlarına, anılarına ortaklık etmiş Alaeddin Yavaşça'yı yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürecektir. Bundan şüphem yoktur. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM'de tören düzenlendi
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM'de tören düzenlendi
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM'de tören düzenlendi

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Alaeddin Yavaşça, Türk Musikisi, Tören, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM'de tören düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için AKM'de tören düzenlendi - Son Dakika
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