Son Dakika Haberleri: Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor
Son Dakika Kültür Sanat Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor - Son Dakika

Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor

6 saat önce

Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyorKİLİS - Kilis'te tarihi mekanları gezen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, Kilisli Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın doğduğu tarihi evin müzeye dönüştürüleceğini söyledi.

Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor

KİLİS - Kilis'te tarihi mekanları gezen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, Kilisli Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın doğduğu tarihi evin müzeye dönüştürüleceğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, İşadamı Mustafa Özyardımcı tarafından restorasyonu yaptırılan Tarihi Paşa Hamamında incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Demircan daha sonra Kilisli Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın doğduğu tarihi evi ziyaret etti. Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi i Kültür ve Turizm Bakanlığına bağışlamıştı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşça ile telefonda görüştü. Demircan, Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evinin müze haline getirilmesi için çalışma yapılmasını istedi. Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, Kilis'teki tarihi mekanları gezdikten sonra yaptığı açıklamada, Kilis'in her geçen gün daha ileriye gittiğini ifade ederek, "Bunu memnuniyetle görüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Gaziantep ve Kilis'teydik. Bir dizi çalışmalar yapılıyor, Vakıfılar Genel Müdürlüğümüzün müzelerimizin, kütüphanelerimizin işleri vardı onları takip ettik. Yapılan onarılan yerleri inceledik. Valimizin, belediye başkanımızın ilave istekleri oldu. Bunlara değerlendirerek, sayın bakanımıza arz edeceğiz. Gelecek stratejisinde hangi eylemleri, yapacağımızı, kararlaştırmak üzere hızlı bir ziyaret için buradayız" dedi.

Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor

Kilis, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
Ticaret Bakanlığı "yanıltıcı" indirim kampanyaları için uyardı Bina yanarken berber tıraş etti kahvehanedekiler oyun oynadı evdeki çekirdek çitledi Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 03:14:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]