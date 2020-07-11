Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman türkülerle anıldı - Son Dakika

Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman türkülerle anıldı

Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

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Bir oteldeki programda, Safranbolu Halk Kültürü Derneği ekibi, yöresel oyunlarıyla sahne aldı.

Programda daha sonra, TRT İstanbul, Ankara ve İzmir radyoları Yurttan Sesler Ses ve Saz Sanatçıları ile İstanbul Teknik, İstanbul ve Kocaeli üniversiteleri devlet konservatuvarı sanatçı öğretim görevlileri, bireysel ve toplu olarak eserler seslendirdi.

Öğretim görevlilerinin oluşturduğu Türk Halk Müziği korosu, orkestra eşliğinde anonim ve yöresel türkülerle Ataman'ı anma konseri verdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede sanatçılar, izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Sadi Yaver Ataman, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 21:50 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman türkülerle anıldı - Son Dakika
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