Son Dakika Haberleri: Devlet Şefkat Elini Uzattı

Devlet Şefkat Elini Uzattı

5 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Edincik Mahallesi'nde çıkan yangında evleri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen Berber ve Uslu ailelerine devlet şefkat elini uzattı.

Devlet Şefkat Elini Uzattı, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Edincik Mahallesi'nde çıkan yangında evleri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen Berber ve Uslu ailelerine devlet şefkat elini uzattı.

Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam çıkan yangında evlerini kaybeden ailelere devlet sahip çıktı. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar beraberinde Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ile birlikte yangın sonrası evleri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen aileleri ziyaret ederek yardım sözü verdi. Edincik'te ikamet eden her iki aileye de kiralık ev temin edilerek Bandırma Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan ev kiralarının ödeneceği ve ailelere ev eşyası temin edileceği ifade edilirken, ailelere maddi yardımda da bulunulacağı açıklandı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:02 Kaynak: İHA

Yaşam
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