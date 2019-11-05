Son Dakika Haberleri: Devlet Su İşleri 500 işçi alınacağını duyurdu
Son Dakika Dünya Devlet Su İşleri 500 işçi alınacağını duyurdu

Devlet Su İşleri 500 işçi alınacağını duyurdu

7 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, verdiği ilanda 500 sürekli işçi alınacağını duyurdu.

Devlet Su İşleri 500 işçi alınacağını duyurdu, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, verdiği ilanda 500 sürekli işçi alınacağını duyurdu.


Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek.

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Devlet Su İşleri, İşçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:43 
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