Devlet Su İşleri 500 işçi alınacağını duyurdu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, verdiği ilanda 500 sürekli işçi alınacağını duyurdu.



Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek.