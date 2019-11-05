Devlet Su İşleri 500 işçi alınacağını duyurdu
7 saat önce
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, verdiği ilanda 500 sürekli işçi alınacağını duyurdu.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, verdiği ilanda 500 sürekli işçi alınacağını duyurdu.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:43
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