DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Çorum'da yerel yöneticilerle buluştu - Son Dakika
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DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Çorum'da yerel yöneticilerle buluştu

13.09.2022 16:34
DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Çorum'da yerel yöneticilerle buluştu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Çorum'da devam eden yatırımları değerlendirmek amacıyla yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Çorum'da devam eden yatırımları değerlendirmek amacıyla yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Akca, Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, DSİ'nin Türkiye'nin su yatırımlarının ana kurumu olduğunu söyledi.

DSİ'nin yatırımlarıyla Türkiye'de baraj sayısının 270'lerden 930'a yükseldiğini dile getiren Akca, yatırımların devam edeceğini aktardı.

DSİ'nin Çorum'da da yatırımlara hız verdiğinin altını çizen Akca, "2022 yatırım programları ile şu anda yapılmakta olan başlamış ve devam etmekte olan projelerimizin sayısı 81. Bunlar tarım, enerji, taşkın koruma, içme suyu gibi temel ihtiyaçlara yönelik yapılmış projeler. Bu projelerin bedeli güncel fiyatlarla 6,5 milyar lira civarında. Bu, Çorum'un devlet hizmetlerinin sadece bir kısmında, DSİ hizmetlerinden aldığı pay." ifadelerini kullandı.

Çorum'da bu yıl 7 projenin tamamlandığını, 29'unun devam ettiğini ve 14 projenin de ihale aşamasında olduğunu anlatan Akca, şunları kaydetti:

"Mevcut yatırım programındaki projelerin bedellerine ilave olarak 2022 ek yatırım programına teklif ettiğimiz 20 projenin bedeli 1,4 milyar lira. Bunun yanında 2023 yılı yatırım programına teklif etmeyi planladığımız 3 projenin yatırım bedeli olan 2,5 milyar lirayı topladığımızda 2023 itibariyle ülkemizin, devletimizin sadece DSİ eliyle Çorum'a sunduğu hizmetlerin toplam bedeli 10,5 milyar lira olduğunu mutlulukla ifade etmek istiyorum. Bu imkanları ülkemize sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. Yatırımların refah seviyesini artırmasını diliyorum."

Toplantıya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Çorum'da yerel yöneticilerle buluştu - Son Dakika

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