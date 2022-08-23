İsale hattının 29 kilometre uzunluğunda olacağını vurgulayan Akca, yine DSİ tarafından inşa edilen temelden 67 metre yüksekliğe sahip Bahçecik Barajı'ndan temin edilecek memba kalitesindeki suyun, vatandaşların çeşmelerine ulaştırılacağını kaydetti.

Akca, yaptığı yazılı açıklamada, Gümüşhane İçme Suyu İsale Hattı Projesinin, Gümüşhane'nin en önemli projeleri arasında yer aldığını belirterek, "Gümüşhane İçme Suyu İsale Hattı inşaatımız kapsamında iletim hattı boruları şehre getirilmiş olup, yüklenici firma şantiyesine indirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Lütfi Akca, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gümüşhane İçme Suyu İsale Hattı inşaatında kullanılacak borular şantiyeye geldi - Son Dakika

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