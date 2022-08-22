Mersin'deki Sorgun Barajı'nda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Mersin'deki Sorgun Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

22.08.2022 18:24
Mersin'deki Sorgun Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Mersin'de yapımı süren Sorgun Barajı'nın tamamlanmasıyla 60 bin dekar arazisinin sulanmasını sağlayacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Mersin'de yapımı süren Sorgun Barajı'nın tamamlanmasıyla 60 bin dekar arazisinin sulanmasını sağlayacağını bildirdi.

Akca, yazılı açıklamasında, çalışmaları devam eden Sorgun Barajı'nın 53 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirtti.

Barajın temelden yüksekliğinin 109 metre olduğu bilgisini veren Akca, projenin tamamlanmasıyla bölgedeki 60 bin dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti.

DSİ Genel Müdürü Akca, kurulacak enerji santraliyle de yılda yaklaşık 38 milyon kilovat saat enerji üretimi sağlanacağını kaydetti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'deki Sorgun Barajı'nda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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