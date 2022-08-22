Barajın temelden yüksekliğinin 109 metre olduğu bilgisini veren Akca, projenin tamamlanmasıyla bölgedeki 60 bin dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti.

Akca, yazılı açıklamasında, çalışmaları devam eden Sorgun Barajı'nın 53 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Lütfi Akca, Mersin, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'deki Sorgun Barajı'nda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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